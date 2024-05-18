Arda Turan’ın hedefi Thiam ve Midstjö

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da hedef ligde kalıcı olmak. Transferde tecrübeli isimlere yönelen İstanbul ekibi hedeflerini belirledi. Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

Eyüpspor, Pendikspor forması giyen iki ismi gözüne kestirdi. Arda Turan'ın takımı ilk olarak ligi yakından tanıyan golcü Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor. Thiam'ın yanı sıra yine Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midstjö'nün de listede olduğu ve iki isim için de girişimlere başlanacağı belirtildi. (Fanatik)