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Giriş Tarihi: 18.5.2024 12:34

Arda Turan'ın hedefi Thiam ve Midstjö

Arda Turan’ın hedefi Thiam ve Midstjö

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e yükselmeyi başaran Eyüpspor, transferde de gaza basıyor. 1. Lig'i lider tamamlamayı başaran İstanbul ekibi, iki tecrübeli yıldız Mame Thiam ve Fredrik Midstjö için girişimlere başlıyor.

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da hedef ligde kalıcı olmak. Transferde tecrübeli isimlere yönelen İstanbul ekibi hedeflerini belirledi. Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

Eyüpspor, Pendikspor forması giyen iki ismi gözüne kestirdi. Arda Turan'ın takımı ilk olarak ligi yakından tanıyan golcü Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor. Thiam'ın yanı sıra yine Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midstjö'nün de listede olduğu ve iki isim için de girişimlere başlanacağı belirtildi. (Fanatik)

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Arda Turan'ın hedefi Thiam ve Midstjö
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