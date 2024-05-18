Aslantepe’de senaryo değişmez!

Galatasaray'ın F.Bahçe'ye psikolojik üstünlüğü var. Sahaya seyircisinin güçlü desteği ile çıkıp şampiyonluğu ilan edeceklerini düşünüyorumKazanması Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir. Maçtan ne kadar hasarla çıkacakları son karşılaşmaların atmosferini belirlerG.Saray'ın, F.Bahçe'ye karşı ciddibir psikolojik üstünlüğü var. Okan hocanınF.Bahçe'ye yenilgisi bulunmuyor. G.Saraylıoyuncular yine güçlü seyirci desteğiyle derbidesahaya çıkacaklar. G.Saray'ın şampiyonluğunuilan edeceğini düşünüyorum.Tüm yorumlarda puan farkı dörtiken derbinin şampiyonluğu belirleyeceğikonuşuluyordu. Fark "Altı"ya çıkıncadurum değişti mi? Yorumlarda öyleama Fenerbahçe takımı farklı düşünüyor.Beraberlik bile Galatasaray'ı şampiyonyapacak. Durum şu;G.Saray'a iki maçtan 1 puan almakyetiyor. F.Bahçe derbiye 4 puan farkla gelseydiçok farklı senaryolar ortaya çıkardı.G.Saraylı oyuncular derbilerde nasıl oynayacaklarınıbildikleri gibi nasıl şampiyon olacaklarınıda iyi biliyorlar.Kazanması F.Bahçe camiasınıayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir.Ama beraberlik G.Saray'a yetecek. Sonmaçta oyunu buna göre yönlendirebilirler.Derbiden hangi hasarla çıkacakları da sonmaçın atmosferini etkiler. Çünkü iki takımında kart sınırında olan isimleri var. İkiside son maça ideal kadro ile çıkamayabilir.G.Saraylı oyuncular geçen yıldanbu yana hep dolu tribünlerle oynadı.Taraftar ve futbolcular etle tırnak gibi oldu.G.Saray taraftarları, futbolcuların oyundandüştüğünü hissettiği anda hemen iticigüç olmak için devreye giriyorlar. F.Bahçelioyuncular, G.Saraylı meslektaşlarına oranladolu tribünler açısından daha bir kırılganlıkgösterebiliyorlar.Evindeki kazanma serisinin nedenizaten taraftarının etkisi. Maç oynamayıbilen bir taraftarı var Galatasaray'ın.Kesinlikle kendi oyuncularını pozitif,hakemi ve rakibi negatif etkileyeceklerdir.İki sezon önce Crespo'nun golüylekazanırken de aynı taraftara karşı oynadıFenerbahçe. Zor bir ortama geliyorlar.Okan Buruk, G.Saray şampiyonluk rayınagirdiğinde maceraya yelken açmayıp kadronun iskeletinişampiyonluk yaşamış oyunculardan kurdu.Bu anlayış sadece başarıyı değil rekorları da getirdi.İsmail Kartal, son iki aydır kadro ve oyuncu tercihlerindebir dağınıklık yaşadı. Bu da F.Bahçe'nin ritm-ini ve dengesini bozdu. G.Saray ideal kadrosuyladerbiyi kazanmaya daha yakın.İsmail Yüksek ve İrfan Cansezonun parlayan isimleriydi. Yerleridolmuyor. Hem mücadele hem dekalite olarak geriye düştüler. Bu açığısadece daha çok koşarak kapatabilirler.F.Bahçe kadrosunun mazeretsiz oynamasıgereken bir 90 dakikada var. Eksiklerikapatacak tecrübeli oyunculara da sahipler.İsmail Kartal'ın Kadıköy'de korkak bir futboloynattığını düşünmüyorum. G.Saray da ilk derbiderakip kaleye 1 şut atabildi.İki takım da gövdeli transferleryapmıştı. İki hoca dakontrollü oynamayı tercihetti. F.Bahçe adınaoyunun RAMS Park'ta dakontrollü olacağını düşünüyorum.Okan Burukise evindeki avantajınıkullanmak isteyecektir.Amaoyun anlayışıolarakhar vurupharman savurmaz.İsmail hoca, ilk maça çıktığındapuan olarak öndeydi. Bunun üstünetempoya kement atan bir rakip taktiğive hakem kararları geldi. Bu kez sakinliğin maçıyönlendireceğini biliyor. Öncelikle maçın 11'e 11oynanması gerekiyor. İkincisi orta sahada karşılaşacaklarıbaskıdan çıkmaları lazım. Fred'e çok iş düşecek.Rakibin beyni Mertens, rahat bırakmayacaktır.Buna karşın öndeki dörtlüsü direkt de oynayabiliyor,set hücumu da yapıyor. Mümkün olduğunca defansaltılısıyla, hücum dörtlüsünün arasını açmak ister.İsmail Kartal derbiye çıkarkengelecek yıl F.Bahçe'ninbaşında olmayacağını biliyor.Yalanlanmayan haberlere göreoyuncular, Kartal ile iletişimkopukluğu yaşıyor. Bu ortamdaİsmail Kartal, oyuncularınımotive edebilir mi? OkanBuruk'un başarısında oyuncularakarşı adaletli davranmasınınbüyük bir payı var. Ben zihinselolarak Okan hocanın daharahat olacağına inanıyorum.İsmail Kartal, kazanmakdışında formülü olmadığını biliyor.Ortamın farkında, hakeminbaskı yaşayacağını biliyor,bu yüzden oyuncularını uyaracaktır.Okan Buruk, beraberliğinyettiği bir maçta risk almaz.Kadıköy taktiğinden de vazgeçmez.Faul yap, oyunu durdur,tempoyu düşür. Riski karşıyavermek isteyecek.Muslera'nın ligde haksızrekabet yarattığını eski meslektaşı,F.Bahçe'nin efsanesi VolkanDemirel söylemişti. Muslera, büyükmaçlarda büyük oynuyor. Takımınımükemmel yönetiyor. Livakovic,F.Bahçe'de 1 yılını doldurmadı amaHırvat Milli Takımı'nın kalesine geçmekde öyle kolay olmaz. Muslerada Livakovic de derbide hazır birkonsantrasyon içinde olacaklardır.İlk maça bakarsak, ikisinede çok iş düşmeyecek gibigörünüyor. Galatasaray, beraberliğicebine koymak isteyecektir. Belki ilk20 dakika klasik baskılarını yaparlar,sonrasında kendi sahalarında sonucusavunurlar. Bu noktada Musleraön plana çıkacaktır. Fenerbahçeiçin tek sonuç var çünkü. Bu maçtaGalatasaray'ın Uruguaylı efsanesineçok ihtiyacı olacak.Derbide coşku tribünlerdeolur. ÇünküG.Saray taraftarının müthişbir koreografi hazırladığınıduydum. İki takım adınatemponun yüksek olupolmayacağını oyuncularınhırsları ve oyun anlayışlarıbelirleyecektir. Gerçekşu ki G.Saray risk almaz.F.Bahçe riske girer mi?Ben kısır bir maçolmasını bekliyorum.Nedenlerini de anlattım.Tek fark şu; Süper Kupamaçına çıkmayı çok istemiştiFenerbahçeli oyuncular.Yani; hesap kesimininuzadığı bir maç aslındabu. Djiku, "Gururumuziçin oynayacağız" derken,bunu takımın duygusuolarak ifade ediyor.Fenerbahçe'nin öne geçmesiyletempo yükselir.Hakem ArdaKardeşler'in bu maça atanmasıdoğru mu? Çok tartışılacakkonu. Dilerim adaletlibir maç yönetir. Sivas maçındaİcardi'ye yapılan penaltı ileyine aynı futbolcunun attığıgolü vermemişti. Bence buradaen büyük hatalı olan VAR'dagörevli İtalyan hakemdi. İlkyarıdaki Kadıköy'deki derbideDjiku'nun İcardi'nin yüzüneattığı yumruğu maalesefgöremedi. Bence MHK sadeceVAR'ı değil AVAR'ı da yabancıhakem yapmalı.Kadıköy'de 41 dakikaoynandı maç. 26 faulyaptı Galatasaray. Sahaya 3-4kez sağlıkçılar girdi. MetinÖztürk şikâyet ediyor amaArda Kardeşler o maçta, OkanBuruk ne bekliyorsa gerçekleştirdi.Eğer bu maçta futboloynanmasına izin verirse,oyuna tempo katmayı tercihederse doğru hakemlik yapmışolur. Her faul atışı içinoyunu bir dakika durdurup,soğutmaya başlarsa, anlayın kio geceden hiçbir şey çıkmaz.