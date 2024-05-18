Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslantepe’de senaryo değişmez!
Giriş Tarihi: 18.5.2024

Aslantepe’de senaryo değişmez!

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Aslantepe’de senaryo değişmez!

Yazarlarımız Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, yarınki derbi öncesi tarafları kantara çıkardı

LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'ın F.Bahçe'ye psikolojik üstünlüğü var. Sahaya seyircisinin güçlü desteği ile çıkıp şampiyonluğu ilan edeceklerini düşünüyorum

GÜRCAN BİLGİÇ
Kazanması Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir. Maçtan ne kadar hasarla çıkacakları son karşılaşmaların atmosferini belirler

G.Saray, derbiden şampiyon olarak çıkabilir mi?
LT: G.Saray'ın, F.Bahçe'ye karşı ciddi bir psikolojik üstünlüğü var. Okan hocanın F.Bahçe'ye yenilgisi bulunmuyor. G.Saraylı oyuncular yine güçlü seyirci desteğiyle derbide sahaya çıkacaklar. G.Saray'ın şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum.
GB: Tüm yorumlarda puan farkı dört iken derbinin şampiyonluğu belirleyeceği konuşuluyordu. Fark "Altı"ya çıkınca durum değişti mi? Yorumlarda öyle ama Fenerbahçe takımı farklı düşünüyor. Beraberlik bile Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Durum şu; Fenerbahçe oyuncuları buna izin verecek mi?




SARI-KIRMIZILILAR NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYOR

F.Bahçe'nin derbiyi kazanması durumunda yarışta başka bir psikolojiden bahsedebilir miyiz?
LT: G.Saray'a iki maçtan 1 puan almak yetiyor. F.Bahçe derbiye 4 puan farkla gelseydi çok farklı senaryolar ortaya çıkardı. G.Saraylı oyuncular derbilerde nasıl oynayacaklarını bildikleri gibi nasıl şampiyon olacaklarını da iyi biliyorlar.
GB: Kazanması F.Bahçe camiasını ayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir. Ama beraberlik G.Saray'a yetecek. Son maçta oyunu buna göre yönlendirebilirler. Derbiden hangi hasarla çıkacakları da son maçın atmosferini etkiler. Çünkü iki takımın da kart sınırında olan isimleri var. İkisi de son maça ideal kadro ile çıkamayabilir.

F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR KIRILGANLIK GÖSTERİR

Tribünde 50 bini aşkın taraftar olacak. Bu durum G.Saray'ın itici gücü olurken F.Bahçe için handikap oluşturur mu?
LT: G.Saraylı oyuncular geçen yıldan bu yana hep dolu tribünlerle oynadı. Taraftar ve futbolcular etle tırnak gibi oldu. G.Saray taraftarları, futbolcuların oyundan düştüğünü hissettiği anda hemen itici güç olmak için devreye giriyorlar. F.Bahçeli oyuncular, G.Saraylı meslektaşlarına oranla dolu tribünler açısından daha bir kırılganlık gösterebiliyorlar.
GB: Evindeki kazanma serisinin nedeni zaten taraftarının etkisi. Maç oynamayı bilen bir taraftarı var Galatasaray'ın. Kesinlikle kendi oyuncularını pozitif, hakemi ve rakibi negatif etkileyeceklerdir. İki sezon önce Crespo'nun golüyle kazanırken de aynı taraftara karşı oynadı Fenerbahçe. Zor bir ortama geliyorlar.




KARTAL, KORKAK FUTBOL OYNATMADI

G.Saray, ideal kadro ile sahaya çıkacak. F.Bahçe'de ise önemli eksikler var. Bu eksikler derbinin kaderini belirler mi?
LT: Okan Buruk, G.Saray şampiyonluk rayına girdiğinde maceraya yelken açmayıp kadronun iskeletini şampiyonluk yaşamış oyunculardan kurdu. Bu anlayış sadece başarıyı değil rekorları da getirdi. İsmail Kartal, son iki aydır kadro ve oyuncu tercihlerinde bir dağınıklık yaşadı. Bu da F.Bahçe'nin ritm-i ni ve dengesini bozdu. G.Saray ideal kadrosuyla derbiyi kazanmaya daha yakın.
GB: İsmail Yüksek ve İrfan Can sezonun parlayan isimleriydi. Yerleri dolmuyor. Hem mücadele hem de kalite olarak geriye düştüler. Bu açığı sadece daha çok koşarak kapatabilirler. F.Bahçe kadrosunun mazeretsiz oynaması gereken bir 90 dakikada var. Eksikleri kapatacak tecrübeli oyunculara da sahipler.
İsmail Kartal'ın, Kadıköy'deki maçta korkak futbol oynattığı konuşuldu. F.Bahçe'de taraftarın tek isteği artık derbide galibiyet yaşamak. Kaybedecek çok şeyi kalmayan F.Bahçe'nin neleri doğru yapması gerekir?
LT: İsmail Kartal'ın Kadıköy'de korkak bir futbol oynattığını düşünmüyorum. G.Saray da ilk derbide rakip kaleye 1 şut atabildi. İki takım da gövdeli transferler yapmıştı. İki hoca da kontrollü oynamayı tercih etti. F.Bahçe adına oyunun RAMS Park'ta da kontrollü olacağını düşünüyorum. Okan Buruk ise evindeki avantajını kullanmak isteyecektir. Ama oyun anlayışı olarak har vurup harman savurmaz.
GB: İsmail hoca, ilk maça çıktığında puan olarak öndeydi. Bunun üstüne tempoya kement atan bir rakip taktiği ve hakem kararları geldi. Bu kez sakinliğin maçı yönlendireceğini biliyor. Öncelikle maçın 11'e 11 oynanması gerekiyor. İkincisi orta sahada karşılaşacakları baskıdan çıkmaları lazım. Fred'e çok iş düşecek. Rakibin beyni Mertens, rahat bırakmayacaktır. Buna karşın öndeki dörtlüsü direkt de oynayabiliyor, set hücumu da yapıyor. Mümkün olduğunca defans altılısıyla, hücum dörtlüsünün arasını açmak ister.




OKAN HOCA ZİHİNSEL OLARAK RAHAT ÇIKAR

İki hoca hangi duygularla takımlarının başında olacaklar?
LT: İsmail Kartal derbiye çıkarken gelecek yıl F.Bahçe'nin başında olmayacağını biliyor. Yalanlanmayan haberlere göre oyuncular, Kartal ile iletişim kopukluğu yaşıyor. Bu ortamda İsmail Kartal, oyuncularını motive edebilir mi? Okan Buruk'un başarısında oyunculara karşı adaletli davranmasının büyük bir payı var. Ben zihinsel olarak Okan hocanın daha rahat olacağına inanıyorum.
GB: İsmail Kartal, kazanmak dışında formülü olmadığını biliyor. Ortamın farkında, hakemin baskı yaşayacağını biliyor, bu yüzden oyuncularını uyaracaktır. Okan Buruk, beraberliğin yettiği bir maçta risk almaz. Kadıköy taktiğinden de vazgeçmez. Faul yap, oyunu durdur, tempoyu düşür. Riski karşıya vermek isteyecek.





MUSLERA'YA ÇOK IŞ DÜŞECEK

Bir tarafta tecrübe abidesi Muslera, diğer tarafta zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da eleştirilen Livakovic var. Kime ne kadar iş düşer, kimin maçı olur?
LT: Muslera'nın ligde haksız rekabet yarattığını eski meslektaşı, F.Bahçe'nin efsanesi Volkan Demirel söylemişti. Muslera, büyük maçlarda büyük oynuyor. Takımını mükemmel yönetiyor. Livakovic, F.Bahçe'de 1 yılını doldurmadı ama Hırvat Milli Takımı'nın kalesine geçmek de öyle kolay olmaz. Muslera da Livakovic de derbide hazır bir konsantrasyon içinde olacaklardır.
GB: İlk maça bakarsak, ikisine de çok iş düşmeyecek gibi görünüyor. Galatasaray, beraberliği cebine koymak isteyecektir. Belki ilk 20 dakika klasik baskılarını yaparlar, sonrasında kendi sahalarında sonucu savunurlar. Bu noktada Muslera ön plana çıkacaktır. Fenerbahçe için tek sonuç var çünkü. Bu maçta Galatasaray'ın Uruguaylı efsanesine çok ihtiyacı olacak.





G.SARAY RİSK ALMAZ COŞKU TRİBÜNLERDE OLUR

Galatasaray, Kadıköy'deki karşılaşmada dengeli oynadı. Bu maçta şampiyonluk için 1 puan yeteceğini de düşünürsek coşkudan uzak bir derbi mi izleriz? Yoksa temponun yüksek olduğu tarihi bir derbi mi bizi bekliyor?
LT: Derbide coşku tribünlerde olur. Çünkü G.Saray taraftarının müthiş bir koreografi hazırladığını duydum. İki takım adına temponun yüksek olup olmayacağını oyuncuların hırsları ve oyun anlayışları belirleyecektir. Gerçek şu ki G.Saray risk almaz. F.Bahçe riske girer mi?
GB: Ben kısır bir maç olmasını bekliyorum. Nedenlerini de anlattım. Tek fark şu; Süper Kupa maçına çıkmayı çok istemişti Fenerbahçeli oyuncular. Yani; hesap kesiminin uzadığı bir maç aslında bu. Djiku, "Gururumuz için oynayacağız" derken, bunu takımın duygusu olarak ifade ediyor. Fenerbahçe'nin öne geçmesiyle tempo yükselir.

HAKEMİN OYUNA TEMPO KATMASI GEREKİYOR

Hakem Arda Kardeşler'in, maça etkisi olur mu? İlk karşılaşmayı da o yönetmişti. Eleştiriler de var…
LT: Hakem Arda Kardeşler'in bu maça atanması doğru mu? Çok tartışılacak konu. Dilerim adaletli bir maç yönetir. Sivas maçında İcardi'ye yapılan penaltı ile yine aynı futbolcunun attığı golü vermemişti. Bence burada en büyük hatalı olan VAR'da görevli İtalyan hakemdi. İlk yarıdaki Kadıköy'deki derbide Djiku'nun İcardi'nin yüzüne attığı yumruğu maalesef göremedi. Bence MHK sadece VAR'ı değil AVAR'ı da yabancı hakem yapmalı.
GB: Kadıköy'de 41 dakika oynandı maç. 26 faul yaptı Galatasaray. Sahaya 3-4 kez sağlıkçılar girdi. Metin Öztürk şikâyet ediyor ama Arda Kardeşler o maçta, Okan Buruk ne bekliyorsa gerçekleştirdi. Eğer bu maçta futbol oynanmasına izin verirse, oyuna tempo katmayı tercih ederse doğru hakemlik yapmış olur. Her faul atışı için oyunu bir dakika durdurup, soğutmaya başlarsa, anlayın ki o geceden hiçbir şey çıkmaz.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslantepe’de senaryo değişmez!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA