Aslantepe’de senaryo değişmez!

LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'ın F.Bahçe'ye psikolojik üstünlüğü var. Sahaya seyircisinin güçlü desteği ile çıkıp şampiyonluğu ilan edeceklerini düşünüyorum
GÜRCAN BİLGİÇ
Kazanması Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir. Maçtan ne kadar hasarla çıkacakları son karşılaşmaların atmosferini belirler
G.Saray, derbiden şampiyon olarak çıkabilir mi?
LT:
G.Saray'ın, F.Bahçe'ye karşı ciddi
bir psikolojik üstünlüğü var. Okan hocanın
F.Bahçe'ye yenilgisi bulunmuyor. G.Saraylı
oyuncular yine güçlü seyirci desteğiyle derbide
sahaya çıkacaklar. G.Saray'ın şampiyonluğunu
ilan edeceğini düşünüyorum.
GB:
Tüm yorumlarda puan farkı dört
iken derbinin şampiyonluğu belirleyeceği
konuşuluyordu. Fark "Altı"ya çıkınca
durum değişti mi? Yorumlarda öyle
ama Fenerbahçe takımı farklı düşünüyor.
Beraberlik bile Galatasaray'ı şampiyon
yapacak. Durum şu; Fenerbahçe oyuncuları buna izin verecek mi?
SARI-KIRMIZILILAR NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYOR
F.Bahçe'nin derbiyi kazanması durumunda yarışta başka bir psikolojiden bahsedebilir miyiz?
LT:
G.Saray'a iki maçtan 1 puan almak
yetiyor. F.Bahçe derbiye 4 puan farkla gelseydi
çok farklı senaryolar ortaya çıkardı.
G.Saraylı oyuncular derbilerde nasıl oynayacaklarını
bildikleri gibi nasıl şampiyon olacaklarını
da iyi biliyorlar.
GB:
Kazanması F.Bahçe camiasını
ayağa kaldırır, keyifleri yerine getirir.
Ama beraberlik G.Saray'a yetecek. Son
maçta oyunu buna göre yönlendirebilirler.
Derbiden hangi hasarla çıkacakları da son
maçın atmosferini etkiler. Çünkü iki takımın
da kart sınırında olan isimleri var. İkisi
de son maça ideal kadro ile çıkamayabilir.
F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR KIRILGANLIK GÖSTERİR
Tribünde 50 bini aşkın taraftar olacak. Bu durum G.Saray'ın itici gücü olurken F.Bahçe için handikap oluşturur mu?
LT:
G.Saraylı oyuncular geçen yıldan
bu yana hep dolu tribünlerle oynadı.
Taraftar ve futbolcular etle tırnak gibi oldu.
G.Saray taraftarları, futbolcuların oyundan
düştüğünü hissettiği anda hemen itici
güç olmak için devreye giriyorlar. F.Bahçeli
oyuncular, G.Saraylı meslektaşlarına oranla
dolu tribünler açısından daha bir kırılganlık
gösterebiliyorlar.
GB:
Evindeki kazanma serisinin nedeni
zaten taraftarının etkisi. Maç oynamayı
bilen bir taraftarı var Galatasaray'ın.
Kesinlikle kendi oyuncularını pozitif,
hakemi ve rakibi negatif etkileyeceklerdir.
İki sezon önce Crespo'nun golüyle
kazanırken de aynı taraftara karşı oynadı
Fenerbahçe. Zor bir ortama geliyorlar.
KARTAL, KORKAK FUTBOL OYNATMADI
G.Saray, ideal kadro ile sahaya çıkacak. F.Bahçe'de ise önemli eksikler var. Bu eksikler derbinin kaderini belirler mi?
LT:
Okan Buruk, G.Saray şampiyonluk rayına
girdiğinde maceraya yelken açmayıp kadronun iskeletini
şampiyonluk yaşamış oyunculardan kurdu.
Bu anlayış sadece başarıyı değil rekorları da getirdi.
İsmail Kartal, son iki aydır kadro ve oyuncu tercihlerinde
bir dağınıklık yaşadı. Bu da F.Bahçe'nin ritm-i
ni ve dengesini bozdu. G.Saray ideal kadrosuyla
derbiyi kazanmaya daha yakın.
GB:
İsmail Yüksek ve İrfan Can
sezonun parlayan isimleriydi. Yerleri
dolmuyor. Hem mücadele hem de
kalite olarak geriye düştüler. Bu açığı
sadece daha çok koşarak kapatabilirler.
F.Bahçe kadrosunun mazeretsiz oynaması
gereken bir 90 dakikada var. Eksikleri
kapatacak tecrübeli oyunculara da sahipler.
İsmail Kartal'ın, Kadıköy'deki maçta korkak futbol oynattığı konuşuldu. F.Bahçe'de taraftarın tek isteği artık derbide galibiyet yaşamak. Kaybedecek çok şeyi kalmayan F.Bahçe'nin neleri doğru yapması gerekir?
LT:
İsmail Kartal'ın Kadıköy'de korkak bir futbol
oynattığını düşünmüyorum. G.Saray da ilk derbide
rakip kaleye 1 şut atabildi.
İki takım da gövdeli transferler
yapmıştı. İki hoca da
kontrollü oynamayı tercih
etti. F.Bahçe adına
oyunun RAMS Park'ta da
kontrollü olacağını düşünüyorum.
Okan Buruk
ise evindeki avantajını
kullanmak isteyecektir.
Ama
oyun anlayışı
olarak
har vurup
harman savurmaz.
GB:
İsmail hoca, ilk maça çıktığında
puan olarak öndeydi. Bunun üstüne
tempoya kement atan bir rakip taktiği
ve hakem kararları geldi. Bu kez sakinliğin maçı
yönlendireceğini biliyor. Öncelikle maçın 11'e 11
oynanması gerekiyor. İkincisi orta sahada karşılaşacakları
baskıdan çıkmaları lazım. Fred'e çok iş düşecek.
Rakibin beyni Mertens, rahat bırakmayacaktır.
Buna karşın öndeki dörtlüsü direkt de oynayabiliyor,
set hücumu da yapıyor. Mümkün olduğunca defans
altılısıyla, hücum dörtlüsünün arasını açmak ister.
OKAN HOCA ZİHİNSEL OLARAK RAHAT ÇIKAR
İki hoca hangi duygularla takımlarının başında olacaklar?
LT:
İsmail Kartal derbiye çıkarken
gelecek yıl F.Bahçe'nin
başında olmayacağını biliyor.
Yalanlanmayan haberlere göre
oyuncular, Kartal ile iletişim
kopukluğu yaşıyor. Bu ortamda
İsmail Kartal, oyuncularını
motive edebilir mi? Okan
Buruk'un başarısında oyunculara
karşı adaletli davranmasının
büyük bir payı var. Ben zihinsel
olarak Okan hocanın daha
rahat olacağına inanıyorum.
GB:
İsmail Kartal, kazanmak
dışında formülü olmadığını biliyor.
Ortamın farkında, hakemin
baskı yaşayacağını biliyor,
bu yüzden oyuncularını uyaracaktır.
Okan Buruk, beraberliğin
yettiği bir maçta risk almaz.
Kadıköy taktiğinden de vazgeçmez.
Faul yap, oyunu durdur,
tempoyu düşür. Riski karşıya
vermek isteyecek.
MUSLERA'YA ÇOK IŞ DÜŞECEK
Bir tarafta tecrübe abidesi Muslera, diğer tarafta zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da eleştirilen Livakovic var. Kime ne kadar iş düşer, kimin maçı olur?
LT:
Muslera'nın ligde haksız
rekabet yarattığını eski meslektaşı,
F.Bahçe'nin efsanesi Volkan
Demirel söylemişti. Muslera, büyük
maçlarda büyük oynuyor. Takımını
mükemmel yönetiyor. Livakovic,
F.Bahçe'de 1 yılını doldurmadı ama
Hırvat Milli Takımı'nın kalesine geçmek
de öyle kolay olmaz. Muslera
da Livakovic de derbide hazır bir
konsantrasyon içinde olacaklardır.
GB:
İlk maça bakarsak, ikisine
de çok iş düşmeyecek gibi
görünüyor. Galatasaray, beraberliği
cebine koymak isteyecektir. Belki ilk
20 dakika klasik baskılarını yaparlar,
sonrasında kendi sahalarında sonucu
savunurlar. Bu noktada Muslera
ön plana çıkacaktır. Fenerbahçe
için tek sonuç var çünkü. Bu maçta
Galatasaray'ın Uruguaylı efsanesine
çok ihtiyacı olacak.
G.SARAY RİSK ALMAZ COŞKU TRİBÜNLERDE OLUR
Galatasaray, Kadıköy'deki karşılaşmada dengeli oynadı. Bu maçta şampiyonluk için 1 puan yeteceğini de düşünürsek coşkudan uzak bir derbi mi izleriz? Yoksa temponun yüksek olduğu tarihi bir derbi mi bizi bekliyor?
LT:
Derbide coşku tribünlerde
olur. Çünkü
G.Saray taraftarının müthiş
bir koreografi hazırladığını
duydum. İki takım adına
temponun yüksek olup
olmayacağını oyuncuların
hırsları ve oyun anlayışları
belirleyecektir. Gerçek
şu ki G.Saray risk almaz.
F.Bahçe riske girer mi?
GB:
Ben kısır bir maç
olmasını bekliyorum.
Nedenlerini de anlattım.
Tek fark şu; Süper Kupa
maçına çıkmayı çok istemişti
Fenerbahçeli oyuncular.
Yani; hesap kesiminin
uzadığı bir maç aslında
bu. Djiku, "Gururumuz
için oynayacağız" derken,
bunu takımın duygusu
olarak ifade ediyor.
Fenerbahçe'nin öne geçmesiyle
tempo yükselir.
HAKEMİN OYUNA TEMPO KATMASI GEREKİYOR
Hakem Arda Kardeşler'in, maça etkisi olur mu? İlk karşılaşmayı da o yönetmişti. Eleştiriler de var…
LT:
Hakem Arda
Kardeşler'in bu maça atanması
doğru mu? Çok tartışılacak
konu. Dilerim adaletli
bir maç yönetir. Sivas maçında
İcardi'ye yapılan penaltı ile
yine aynı futbolcunun attığı
golü vermemişti. Bence burada
en büyük hatalı olan VAR'da
görevli İtalyan hakemdi. İlk
yarıdaki Kadıköy'deki derbide
Djiku'nun İcardi'nin yüzüne
attığı yumruğu maalesef
göremedi. Bence MHK sadece
VAR'ı değil AVAR'ı da yabancı
hakem yapmalı.
GB:
Kadıköy'de 41 dakika
oynandı maç. 26 faul
yaptı Galatasaray. Sahaya 3-4
kez sağlıkçılar girdi. Metin
Öztürk şikâyet ediyor ama
Arda Kardeşler o maçta, Okan
Buruk ne bekliyorsa gerçekleştirdi.
Eğer bu maçta futbol
oynanmasına izin verirse,
oyuna tempo katmayı tercih
ederse doğru hakemlik yapmış
olur. Her faul atışı için
oyunu bir dakika durdurup,
soğutmaya başlarsa, anlayın ki
o geceden hiçbir şey çıkmaz.