Mohamed Elneny’den Arsenal’a veda

Premier Lig'de sezonun son maçına yarın Everton karşısında çıkacak Arsenal'da Mohamed Elneny ile yollar ayrılıyor. Elneny, yaptığı açıklamada Everton maçının ardından takımdan ayrılacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elneny, "Bugün size bir mesaj göndermek, veda etmek ve benim için yaptınız her şey için teşekkür etmek için buradayım. Sizleri gerçekten özleyeceğim ve sonsuza kadar kalbimde olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

ELNENY'NİN ARSENAL KARİYERİ

Basel'den 2016'da Arsenal'a imza atan Mohamed Elneny, Premier lig ekibinde 161 maçta süre aldı. Bu maçlarda Elneny 6 gol ve 10 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu Arsenal'la F.A. Cup ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı. Elneny, bu sezon Arsenal'da 6 maçta forma giydi.