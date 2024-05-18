SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a Amrabat müjdesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda merkez orta saha pozisyonuna yapılması muhtemel takviye için yıldız futbolcunun yeniden radara girdiği öğrenildi.

Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den bu sezon istenen verimi alamayan Galatasaray'ın, orta saha pozisyonuna çalışkan bir ismi dahil etmeyi planladığı kaydedildi. Galatasaray, sezon başında da uzunca süre transfer etmek istediği Sofyan Amrabat'ı gündemine yeniden aldı. Aslan, bu transfer için girişimlere başladı.

Manchester United'ın Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmama kararı aldığı belirtildi. Aslan'ın, Faslı orta saha oyuncusunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Amrabat'tan olumlu geri dönüş aldığı aktarıldı. Sofyan Amrabat'ın transfer teklifine olumlu bakmasının ardından Fiorentina ile pazarlıklara başlamak için geri sayıma geçtiği belirtildi. (Fotomaç)

