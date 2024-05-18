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Giriş Tarihi: 18.5.2024 14:39

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Amrabat müjdesi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a Amrabat müjdesi

Fenerbahçe karşısında sahadan en az 1 puanla ayrılıp şampiyon olmanın hesabını yapan Galatasaray'a Manchester United'dan büyük bir müjde geldi. Ndombele ile yollarını ayırmaya karar veren Aslan, İngiliz devinin önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda merkez orta saha pozisyonuna yapılması muhtemel takviye için yıldız futbolcunun yeniden radara girdiği öğrenildi.

Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'den bu sezon istenen verimi alamayan Galatasaray'ın, orta saha pozisyonuna çalışkan bir ismi dahil etmeyi planladığı kaydedildi. Galatasaray, sezon başında da uzunca süre transfer etmek istediği Sofyan Amrabat'ı gündemine yeniden aldı. Aslan, bu transfer için girişimlere başladı.

Manchester United'ın Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmama kararı aldığı belirtildi. Aslan'ın, Faslı orta saha oyuncusunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Amrabat'tan olumlu geri dönüş aldığı aktarıldı. Sofyan Amrabat'ın transfer teklifine olumlu bakmasının ardından Fiorentina ile pazarlıklara başlamak için geri sayıma geçtiği belirtildi. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Amrabat müjdesi
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