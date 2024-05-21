Son dakika haberi: Galatasaray derbide buruk kaldı!

Galatasaray'ın kendi sahasında 50 bin taraftarının önündeki şampiyonluk maçı olarak gördüğü Fenerbahçe derbisi kâbusa dönüştü. Sarı-kırmızılılar bir hafta boyunca saha dışında harcadığı mesainin bedelini saha içinde ödedi.



KONSANTRASYON YERİNE SEÇİM KONUŞULDU



Mayıs aylarında 'konsantrasyon' sloganıyla motive olan G.Saray'da derbi yerine seçim konuşuldu ve Florya arazisi üzerine tartışmalar devam etti. Erden Timur'un kulüpteki geleceğinin belirsizliği ve Kemerburgaz'da düzenlenen 17 Mayıs organizasyonu, Florya'da konsantrasyon kaybını beraberinde getirdi.



MERT HAKAN GERİLİMİNE AYAK UYDURDULAR



Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu, maç başlamadan Mert Hakan'la tartışmaya girerek RAMS Park'taki ortamı gerdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, korner kullanmaya geldiğinde Mert Hakan'a attıkları yabancı maddelerle hem oyunu durdurdu hem de kendi futbolcularını oyundan soğuttu.



KULÜBEDEN HEP PANİK HAMLELERİ GELDİ



Sezonun en formda hocası Okan Buruk ise en formsuz maçını Fenerbahçe'ye karşı yaşadı. Rakip 10 kişi kaldığında oyuna müdahale etmedi, 1-0 geri düşünce yaptığı hamleler panikten öte değildi ve bir puanın şampiyonluk için yettiği Galatasaray yenilerek şansını Konya'ya bıraktı.



'VARLIĞINI SAHA DIŞI OLAYLARA BORÇLU!'



Aslan'ın kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama yaptı. Maçtan önce tartıştığı Mert Hakan'a yanıt veren 25 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez. Tam konsantrasyonla İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.



KEREM SOLA BARIŞ SAĞA!



FENERBAHÇE derbisinde sarı kart gören Hakim Ziyech, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Ziyech'ten yoksun Konya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tekrar ilk 11'e girecek. Kerem'in takıma dönüşüyle Barış Alper Yılmaz da sol kanattan sağ açığa geçecek.