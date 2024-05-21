Trabzonspor, Olimpiyat Stadı’ndan kupasız dönmedi

Trabzonspor ile Beşiktaş, 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Trabzonspor bugüne kadar bu statta oynadığı final maçlarında hiç kaybetmedi. Türkiye Kupası'nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanarak müzesine götürme başarısı gösterdi. Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı final maçlarında ise hiç kaybetmedi.

Bordo-Mavili takım 77 bin 087 kişilik kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük stadyumu konumunda olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında kupa kaldırma başarısı elde etti. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı, bu stadyumda kaldırma başarısını gösterdi.

BEŞİKTAŞ İLE KUPA REKABETİ

Trabzonspor Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez Trabzonspor, 5 kez ise Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu 11 maçta Trabzonspor'un 10, Beşiktaş'ın 13 golü bulunuyor. İki takımın Türkiye Kupası'ndaki ilk karşılaşması 1974-75 sezonunun finalinde yapıldı. 7 Mayıs 1975 tarihinde Trabzon Şehir Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası finalinin ilk maçını Trabzonspor 1-0 kazandı. Beşiktaş finalin ikinci maçını 2-0 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş daha sonra 1990 yılında Türkiye Kupası finalinde yeniden karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Beşiktaş 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.

15 Nisan 1992 yılında yarı finalde karşılaşan iki takımdan galip gelen taraf 2-1'lik skorla Trabzonspor olmuş ve finale adını yazdırmıştı. 9 Mart 1994'te ise yarı finalin ilk maçında Trabzon'daki karşılaşma 1-1 sona ermiş, 9 Şubat 1994 tarihindeki yarı final rövanş maçında 3-1 galip gelen Beşiktaş finale kalan takım olmuştu.