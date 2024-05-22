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Giriş Tarihi: 22.5.2024 13:19

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın gözü Elneny'de

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın gözü Elneny’de

Galatasaray'da şampiyonluk için çalışmalar devam ederken gelecek sezonun transfer çalışmaları da sürüyor. Yönetim, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny için harekete geçti.

Orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Arsenal'dan ayrılacak olan Mohamed Elneny'i listesine aldığı iddia edildi. Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.

Mısırlı oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı. 6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı. Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı. 31 yaşındaki Mısırlı ön liberonun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna bedavaya katmak istiyor. Elneny'nin bonservis değeri ise 4.5 milyon Euro olarak biliniyor. (A Spor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın gözü Elneny'de
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