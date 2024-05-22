SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın gözü Elneny’de

Orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Arsenal'dan ayrılacak olan Mohamed Elneny'i listesine aldığı iddia edildi. Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.

Mısırlı oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı. 6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı. Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı. 31 yaşındaki Mısırlı ön liberonun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna bedavaya katmak istiyor. Elneny'nin bonservis değeri ise 4.5 milyon Euro olarak biliniyor. (A Spor)