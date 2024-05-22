Son dakika haberi: Serdar Topraktepe ve Abdullah Avcı basın açıklamasında bulunuyor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.45'te kozlarını paylaşacak. İki takım teknik direktörü Serdar Topraktepe ve Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor.

ABDULLAH AVCI: KUPA SAYISINI EŞİTLEMEK İSTİYORUZ

"Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı 10 kere almış. Biz, 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz. Finalleri oynamak özel. Burada biraz daha bireysel performanslar, anlar belirleyici olacak. Biz, bu kupayı çok istiyoruz."

SERDAR TOPRAKTEPE: TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

"Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını temenni ediyorum. Bu sene sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz, onları mutlu etmek istiyoruz."

NECİP UYSAL: ELİMİZDE KUPA FIRSATI VAR

"Yarın bizim için sezonun en önemli maçı diyebilirim. Çünkü çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. Yarın elimizde bir kupa fırsatı var. Bütün takım bunun bilincinde, bunun ne anlama geldiğini konuştuk. Trabzonspor'u iyi analiz ettik. Yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

UĞURCAN ÇAKIR: BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR CAMİA AMA...

"Futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. Beşiktaş, büyük bir camia ama biz de Trabzonspor olarak kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."