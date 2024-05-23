Jorge Jesus, Rafael Leao transferine hazırlanıyor: 175 milyon Euro

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, AC Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'nun transferi için girişimlere başladı. O Jogo'da yer alan habere göre; Jesus'un raporu üzerine Al Hilal, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu transfer etmek üzere harekete geçti. Suudi kulübü, 175 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır...

MILAN 49.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Rafael Leao'nun babası Antonio Leao ve menajeri Mario Rui, birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti. Burada Jorge Jesus ve Al Hilal yetkilileriyle görüşmeler yapılacak. Sporting Lizbon altyapısından yetişen ve 2018'de 20.2 milyon Euro karşılığı Lille'e, 1 yaz sonra 49.5 milyon Euro karşılığı Milan'a transfer olan 24 yaşındaki Leao, bu sezon oynadığı 46 maçta 14 gol atıp 14 asist yaptı.