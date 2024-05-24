PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından tarihi cezalar kesti. PFDK, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniylepara cezası uyguladı. Selahattin Baki, 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 Bin TL ceza aldı. Karşılaşmanın ardından saha ortasında kavgaya karışan sarı-lacivertli oyuncularÖzellikle stat müdürüdarp etmesiyle gündeme gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal 'nedeniyle 1 yıl, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle ise