PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından tarihi cezalar kesti. PFDK, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile 780 Bin TL
para cezası uyguladı. Selahattin Baki, 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 Bin TL ceza aldı. Karşılaşmanın ardından saha ortasında kavgaya karışan sarı-lacivertli oyuncular Mert Hakan Yandaş, rakip takım mensubuna saldırıdan dolayı 5 müsabakadan men edilirken, aynı maddelerden İrfan Can Eğribayat'a 3, Jayden Oosterwolde'ye 1, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a ise 5 maç ceza kesildi.
Özellikle stat müdürü Ali Çelikkaya'yı
darp etmesiyle gündeme gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal 'Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık'
nedeniyle 1 yıl, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle ise 90 gün futboldan men edildi. Kartal'a ayrıca 100 bin TL fatura kesildi.