Son dakika haberi: Fernando Muslera'dan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray kupa kazanır, maç değil"

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederekn 24. şampiyonluğu kazanan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın maç değil kupa kazandığını söyleyen Fernando Muslera, "Aileme selam gönderiyorum, Uruguay'dalar. Galatasaray taraftarı kutlamalara başladı ülkenin, dünyanın her yerinde. Onlara da selamlar. Burada 17 tane kupa kazandım. Galatasaray kupa kazanır, maç değil. 13 sezonda 17 kupa, 17 tane kupa. Net olsun!" ifadelerini kullandı.

Hep beraber çalışarak şampiyon olduklarını söyleyen Fernando Muslera şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Takım arkadaşlarımı, başkanımı, Okan Hocamı, teknik ekibimi tebrik ediyorum. Haziranda yolculuğa başladık ve gün sonunda hep beraber şampiyon olduk. Herkese tebrikler!"