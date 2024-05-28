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Giriş Tarihi: 28.5.2024 22:08

Aziz Yıldırım: Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim

Aziz Yıldırım: Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, “Cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim. Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim” dedi.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 1 Haziran'da Wembley'de Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için Londra'ya gideceğini ve aynı zamanda Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün sosyal medyada yayılan, Londra'ya gitmeyeceğim yönündeki haberler yalandır.

Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim.

Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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Aziz Yıldırım: Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim
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