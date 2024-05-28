Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Alex Sandro hamlesi!

Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Uzun yıllar boyunca Juventus'ta forma giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

2015 yılından bu yana Juventus forması giyen Alex Sandro, Siyah-Beyazlılar'la 321 maça çıkarken 15 gol atıp 33 asist yaptı. Bu sezon gözden düşen Brezilyalı oyuncu sadece 12 maçta 532 dakika forma giydi.

Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte 9 yıldır formasını giydiği Juventus'a veda etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brezilyalı sol bek için Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede. İki takımın da 33 yaşındaki yıldızla temasa geçtiği öne sürüldü. (Fanatik)