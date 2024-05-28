Michy Batshuayi ve Dries Mertens, Belçika’nın EURO 2024 kadrosuna çağrılmadı

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için belirlediği 25 kişilik aday kadroyu açıkladı. Listede Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier yer alırken; Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Michy Batshuayi, aday kadroya çağrılmadı. Belçika'nın 25 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

KALECİLER: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

DEFANS: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais), Axel Witsel (Atletico Madrid)

ORTA SAHA: Yannick Carrasco (Al Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg)

HÜCUM: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

TEDESCO: BU ÇOK ZOR BİR KARARDI

Aday kadroyu açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin kadroda davet edilmemesiyle ilgili de konuştu. Batshuayi ile konuştuğunu belirten Tedesco, "Bu çok zor bir karardı, benim için en zoru. O harika bir oyuncu. Durumu açıklamak için dün kendisini aradım. Trossard ve De Ketelaere'ye sahip olduğumuz için bu mantıklı geliyor. Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradı ve bu normal. Bu işimin en zor kısmı" ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 24 gol kaydederken 3 de asist yaptı.

Belçika, EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Romanya ile mücadele edecek.