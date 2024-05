SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına gutbetçi avında: Cihan Çanak ve Can Bozdoğan

Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha, şu anda Utrecht'te. Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de ciddi uğraş söz konusu. 6 ve 8 numarada görev yapan 23 yaşındaki yıldız ile de temas kuruldu. (Fotomaç)