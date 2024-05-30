Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hedef Nabil Fekir
Giriş Tarihi: 30.5.2024 15:19

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hedef Nabil Fekir

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da hedef Nabil Fekir

Trabzonspor, La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un 10 numara için transfer etmek istediği ismin İspanya La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir olduğu öne sürüldü. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismin transferiyle bizzat ilgilendiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu ismi takıma kazandırmak için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'un ilgisinden memnun olduğu aktarıldı. Bordo-Mavililer, İspanyol ekibini ikna etmek için pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. 5 sezondur Real Betis forması giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncunun yeni bir maceraya yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da hedef Nabil Fekir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA