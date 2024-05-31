Beşiktaş’tan Martial hamlesi geliyor!

Süper Lig'de sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başlayan yönetim, Manchester United'dan ayrılan Anthony Martial için düğmeye bastı.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre; Martial'ın talipleri arasında Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Beşiktaş da bulunuyor. Haber detayında 28 yaşındaki forveti isteyenler arasında Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan takımların da olduğu ifade edildi.

Bonservisi elinde bulunan Fransız hücum oyuncusunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi.