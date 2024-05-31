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Giriş Tarihi: 31.5.2024 16:43 Son Güncelleme: 31.5.2024 17:00

Beşiktaş'tan Martial hamlesi geliyor!

Beşiktaş’tan Martial hamlesi geliyor!

Yeni sezona hazırlık yapan Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial için girişimlere başladı.

Süper Lig'de sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başlayan yönetim, Manchester United'dan ayrılan Anthony Martial için düğmeye bastı.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre; Martial'ın talipleri arasında Lyon ve Marsilya'nın yanı sıra Beşiktaş da bulunuyor. Haber detayında 28 yaşındaki forveti isteyenler arasında Suudi Arabistan, MLS ve Meksika'dan takımların da olduğu ifade edildi.

Bonservisi elinde bulunan Fransız hücum oyuncusunun yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Martial hamlesi geliyor!
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