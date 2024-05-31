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Giriş Tarihi: 31.5.2024 13:48

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahmut Uslu'dan Mourinho yorumu: Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahmut Uslu’dan Mourinho yorumu: Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi başkan adaylarının seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada "Cumartesi günü Mourinho ile yüz yüze görüşeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

"SEÇİLMEDEN TEKNİK DİREKTÖR GETİREN ADAM AZİZ YILDIRIM"
Ancak Sarı-Lacivertli kulübün Sportif Direktörü Mario Branco, Başkan Ali Koç'tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör her konuda anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü teknik adam 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi.

Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu'dan açıklama geldi. Uslu, "Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahmut Uslu'dan Mourinho yorumu: Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım
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