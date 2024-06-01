SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Valeri Karpin’e teklif

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Listesindeki birçok teknik direktörle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı takımın, temas sağladığı son isim ortaya çıktı. Sports.ru sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Rusya Ligi ekiplerinden Rostov'u çalıştıran Valeri Karpin'i takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Siyah-Beyazlı yönetimin Karpin ile görüştüğü ve yıllık 3 milyon Euro teklif yaptığı belirtildi.

LİGİ 7. BİTİRDİ

10 Mart 2022 tarihinden bu yana Rostov'u çalıştıran Valeri Karpin, görev aldığı 92 karşılaşmada 43 galibiyet, 19 beraberlik ve 30 mağlubiyetle 148 puan topladı ve maç başına da 1.61 puan ortalaması yakaladı. 55 yaşındaki teknik adamın ekibi, bu sezon Rusya Premier Ligi'ni 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 7. sırada bitirdi. Valeri Karpin Rostov dışında Rusya Milli Takımı, Torpedo Armavir, Mallorca ve Spartak Moskova gibi takımları çalıştırdı. Ayrıca Sportak Moskova kulübünde de genel menajer olarak görev yaptı. (Ajansspor)

