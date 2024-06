SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Bellingham’a: Come to Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı dün gece Wembley'de yaşandı. Fenerbahçe taraftarları ve Türk futbolseverler müsabakada saha dışına da odağını kaydırdı. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve imza töreni düzenlenecek olan Jose Mourinho, dev maçı yorumcu olarak takip etti. Dünyaca ünlü teknik direktörün yorumları ve davranışları kısa sürede gündem oldu. Jose Mourinho'nun geceye damga vuran hareketi ise Jude Bellingham ile arasında yaşandı. Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

BELLINGHAM'IN ANNESİYLE POZ VERDİ

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Jude Bellingham'ın Jose Mourinho'dan bir fotoğraf talebi olduğu görüldü. Jose Mourinho ve Jude Bellingham'ın annesi kameralara poz verirken yansıdı.

Jude Bellingham yaşanan olaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi."

"COME TO FENERBAHÇE" ÇAĞRISI

Öte yandan Jose Mourinho ile Jude Bellingham arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Jose Mourinho, şampiyonluk sonrası röportaj veren Jude Bellingham'a, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi. Portekizli teknik direktörün, İngiliz yıldıza "Come to Fenerbahçe" çağrısında da bulunduğu aktarıldı.