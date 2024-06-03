Son dakika haberi: Bellingham’dan sürpriz beğeni! Fenerbahçe...

Real Madrid'in Borussia Dortmund'u yenerek kupayı müzesine götürdüğü Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Jose Mourinho ile Jude Bellingham'ın diyaloğu dikkat çekmişti. İngiliz yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fenerbahçe'ye beğeni geldi.

BELLINGHAM'DAN FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMA BEĞENİ

Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi finali sonrası annesi ile Jose Mourinho'nun fotoğrafını çekmişti. O an yaşananlarla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi." şeklinde konuşmuştu. Bellingham, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından bu olayla ilgili yaptığı paylaşımı beğendi.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Jude Bellingham, annesi ile Jose Mourinho'nun fotoğrafını çekmişti. Bu anları paylaşan Fenerbahçe ise, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." ifadelerini kullanmıştı.