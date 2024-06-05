‘Kondisyonu iyi olan takımda kalacak’

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golsüz berabere biten İtalya karşılaşması sonrası iyi bir rakiple oynadıklarını ve skordan memnun olduklarını söyledi. Ozan Kabak'ın sakatlığına çok üzüldüğünü belirten İtalyan hoca, "Şampiyona öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum"
dedi. Bütün futbolcuların hak ettikleri için kadroda olduğunu da aktaran Montella, şöyle devam etti: "Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek. Son aşamaya geldiğimizde ise acı verici kararlar vermek zorundayız.
Fiziksel durum bu seviyelerde çok önemli. Kondisyonu iyi olanlar takımda kalacak. Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Topa sahipken bağlantıları daha iyi yönetebiliriz. Defansın arkasına sarkmak… Ofansif anlamda onu da geliştirebiliriz.
Büyük hayaller kurmayı severim ama adım adım düşünüyorum. İlk hedefim, grubu başarıyla tamamlamak."
MONTELLA ÇOK KURNAZ
Luciano Spalletti, "Şampiyona öncesi Türkiye'yi nasıl buldunuz" sorusuna, "Dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella'yı her haliyle seviyor ve takdir ediyorum. Çok kurnaz. Her zaman ona karşı dikkatli olmak lazım" cevabını verdi.