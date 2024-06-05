‘Kondisyonu iyi olan takımda kalacak’

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golsüz berabere biten İtalya karşılaşması sonrası iyi bir rakiple oynadıklarını ve skordan memnun olduklarını söyledi. Ozan Kabak'ın sakatlığına çok üzüldüğünü belirten İtalyan hoca,dedi. Bütün futbolcuların hak ettikleri için kadroda olduğunu da aktaran Montella, şöyle devam etti:Fiziksel durum bu seviyelerde çok önemli. Kondisyonu iyi olanlar takımda kalacak.Büyük hayaller kurmayı severim ama adım adım düşünüyorum. İlk hedefim, grubu başarıyla tamamlamak."Luciano Spalletti, "Şampiyona öncesi Türkiye'yi nasıl buldunuz" sorusuna, "Dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella'yı her haliyle seviyor ve takdir ediyorum. Çok kurnaz. Her zaman ona karşı dikkatli olmak lazım" cevabını verdi.