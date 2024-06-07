Günü değil geleceği kurtaracağız

Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki gerçekleştirilen lansmana Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimizde strateji planı olmayan 3 federasyondan biriydik ve paydaşlarla birlikte çalışmaya başladık."The Game Plan mottosu ile 1.5 yılda tam 42 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Türk futbolu, stratejik planını Türk futbol ailesi hep birlikte hazırladı.Toprağa ektiğimiz tohumlar Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır. Projeye katkısı olan büyük futbol ailemizin her bir ferdine ve kurumuna teşekkürü bir borç bilirim. Stratejik planımızın uygulanması, hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve devamlı olması için hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. TFF görevlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."apılan çalışmaların Türk futbolunu ileriye taşıyacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, plansız bir hedefe varmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde önemli adımlar ortaya kondu. Spor devrimi yaşandı. Yeni yeni başarılara doğru ilerlediğimiz ortada.Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Hepimiz için önemli. Onlara yürekten inanıyorum."TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ardından; TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın öncülüğünde projeler hakkında tanıtım yapıldı. Projenin Süper Lig, alt ligler ve amatör liglere yaptığı katkılar anlatıldı.alatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Spiegel dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Barcelona'da forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız, Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi.bilgisini paylaştı. Alman milli formasını da giyen İlkay EURO 2024 için "Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.y-Yıldızlı ekibimizin sponsoru Turkcell, Avrupa Futbol Şampiyonası için özel bir film ve marş hazırladı.adı verilen çalışmadada katıldı. Ayrıca Turkcell'in 30. yıl kutlamaları kapsamında 30 müşterisini şampiyona için Almanya'ya götüreceği açıklandı.