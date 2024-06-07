Günü değil geleceği kurtaracağız

Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki gerçekleştirilen lansmana Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimizde strateji planı olmayan 3 federasyondan biriydik ve paydaşlarla birlikte çalışmaya başladık. Artık bizim de stratejik planımız var. Günü değil geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde hazırlık için startımızı verdik."
1.5 YILDA TOPLAM 42 ÇALIŞTAY
"The Game Plan mottosu ile 1.5 yılda tam 42 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Türk futbolu, stratejik planını Türk futbol ailesi hep birlikte hazırladı. Her konuşmamda sık sık altını çizdiğim gibi 'Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.'
Toprağa ektiğimiz tohumlar Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır. Projeye katkısı olan büyük futbol ailemizin her bir ferdine ve kurumuna teşekkürü bir borç bilirim. Stratejik planımızın uygulanması, hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve devamlı olması için hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. TFF görevlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."
BAKAN BAK: MİLLİ TAKIM'A YÜREKTEN İNANIYORUM
Y
apılan çalışmaların Türk futbolunu ileriye taşıyacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, plansız bir hedefe varmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde önemli adımlar ortaya kondu. Spor devrimi yaşandı. Yeni yeni başarılara doğru ilerlediğimiz ortada. EURO 2024'te yakın süre sonra takımımız sahaya çıkacak.
Milli Takımımıza başarılar diliyoruz. Hepimiz için önemli. Onlara yürekten inanıyorum."
KATILIMCILARA PROJE HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ardından; TFF 1'inci Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın öncülüğünde projeler hakkında tanıtım yapıldı. Projenin Süper Lig, alt ligler ve amatör liglere yaptığı katkılar anlatıldı.
İLKAY: TÜM AİLEM GALATASARAYLI!
G
alatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Spiegel dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Barcelona'da forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız, Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı"
bilgisini paylaştı. Alman milli formasını da giyen İlkay EURO 2024 için "Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
MİLLİLERE ÖZEL FİLM VE MARŞ
A
y-Yıldızlı ekibimizin sponsoru Turkcell, Avrupa Futbol Şampiyonası için özel bir film ve marş hazırladı. "11 delikanlı"
adı verilen çalışmada Arda Güler, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Semih Kılıçsoy
da katıldı. Ayrıca Turkcell'in 30. yıl kutlamaları kapsamında 30 müşterisini şampiyona için Almanya'ya götüreceği açıklandı.