Son dakika haberi: Van Bronckhorst 6 aydır Beşiktaş’ı çalışıyor!

Beşiktaş, Fernando Santos öncesinde de görüştüğü ancak ekibini toparlayamadığı için imzaya dökmediği Hollandalı teknik adamın işini bu kez çözdü. İşte SABAH SPOR'un ulaştığı detaylarla Bronckhorst'un perde arkası:



49 yaşındaki teknik adam ile 30 Aralık 2023'te başlayan iletişim bir daha hiç kopmadı. Fernando Santos takımın başına geçse de Hollandalı çalıştırıcı siyahbeyazlıları yakından takip etti. Fernando Santos'un ayrılığından sonra Başkan Hasan Arat ile Giovanni van Bronckhorst zaman zaman konuşmalar gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik mesajı gönderdi.



Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok teknik adam gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz hafta başkan Arat, Giovanni van Bronckhorst ile bir görüşme daha yaptı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda takıma dair düşünceleri, istekleri ve talepleri sorulan deneyimli hoca, "Ben transferde isim vermem, ihtiyacı belirlerim. Siz listeleri oluşturursunuz üzerine çalışırız" dedi. Maaş konusunda da hiç pazarlık etmeden Beşiktaş'ın kendisine sunduğu 2+1 yıllık kontrat ve 1.4 milyon Euro yıllık ücreti kabul etti.









Ola Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro istedi, gelmeye hazır olsa da talepleri fazla bulundu. Slaven Bilic ismi ise çok fazla karşılık bulmadı. Başkan Hasan Arat en doğru tercihin Giovanni van Bronckhorst olacağına karar verdi.



Siyah-beyazlı kulüp dışında 4-5 farklı ülkeden teklifler vardı Giovanni Van Bronckhorst'a. Hatta eski kulübü Feyenoord, Arne Slot'un Liverpool'a gidişiyle birlikte yeniden van Bronchorst'u takımın başına geçirmeyi düşünüyordu. Ancak deneyimli hoca yeni bir meydan okuma isteyerek 6 aydır üzerine çalıştığı Beşiktaş'a hoca olmayı arzu etti.



TARAFTARI KAZANIRSA EFSANE OLUR



Beşiktaş, G.Saray ve Kasımpaşa formaları ile Süper Lig'de etkili performans gösteren Ryan Babel, Van Bronckhorts'un gelişini Hollanda gazetesi De Telegraaf'a yorumladı. "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük üç kulübünden biri. Ben onları Feyenoord'a benzetiyorum" diyen Babel şöyle devam etti: "Van Bronckhorst'un gelişi yapılacak transferlere göre etkisini gösterir. Beşiktaş şu anda yeni bir takım inşa ediyor ve çok yetenekli genç isimler var. Zor zamanlardan geçiyorlar. Yani aslında teknik direktörlük yapmanın zevkli olacağı bir takım. Stadı İstanbul'un kalbinde ve taraftarı çok fanatik. Ev sahibi avantajını çok iyi kullanacağınız bir takım. Eğer Gio iyi bir başlangıç yaparsa taraftar da hızlıca ona destek olmak için arkasına geçecektir. Sonrasında ise efsane olur. Fenerbahçe Mourinho, Beşiktaş da Gio ile anlaştı. Türkiye'de başarılı olmak için çok çalışmalısınız."









TRANSFER BRAD FRIEDEL'DA!



Beşiktaş'ta Sportif A.Ş'de danışmanlık görevine Brad Friedel getirildi. 1995-96 sezonunda G.Saray kalesini koruyan ABD'nin efsane kalecisi Brad Friedel, Sportif A.Ş'de danışman olacak. Futbol kariyerinin ardından Tottenham'da gençlik merkezi ve pazarlama yönetimi bölümlerinde görev alan Friedel 2017-19 arasında ülkesinde New England takımını çalıştırmıştı. Friedel oyuncu satışlarının yanı sıra scout ekibinden de sorumlu olacak.









SUAT UMURHAN - ANALİZ



1-Hollanda futbolunun 90'ların sonu 2000'lerin başındaki en önemli futbolcularından biri olan van Bronckhorst, 2010'da bıraktığı futbola 2011'de Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak geri döndü. Feyenoord U21'i de çalıştıran teknik adam, 2015'te 'eğitimini' tamamlayıp A takımın başına geçti.

2-Feyenoord'da 2016-17'de yaşadığı lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası eklerken önce Çin (Guangzhou) ardından da 2021'de Rangers ile kariyerine devam etti.

3-Rangers ile 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi finaline yükselerek adından tekrar söz ettiren Hollandalı, finali ise Eintracht Frankfurt'a kaybetti. İskoç ekibinin 2022-23 sezonuna kötü başlaması ile birlikte yolun sonuna da gelindi ve van Bronchorst, Kasım 2022'den Haziran 2024'e kadar sürecek dinlenme süreci başladı.

4-Feyenoord ve Rangers özelinde bakıldığında her dönem dinamik ve genç oyuncuları sistemine adapte eden bir teknik adam. Hızlı oyunu seven ve kadrosunu da buna göre şekillendiren van Bronchorst özellikle Rashica gibi oyunu çift taraflı oynayan kanat futbolcularından en yüksek verimi alır.

Ancak Beşiktaş'ın sol kanadına yapacağı takviye için de bu özelliklere sahip bir oyuncu arayacaktır.



GENÇLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLÜ

5-Standart bir sistemi (genelde 4-3-3) kullansa da bu konuda bağnaz değildir ve maçına, rakibine göre planlarını, oyun dizilimini değiştirir.

6-Feyenoord ve Rangers gibi üzerinde şampiyonluk baskısı olan takımlardan geldiği için Beşiktaş'ın bu konudaki hassasiyetini hemen anlayacak bir altyapısı var.

7-Lig özelinde baktığımızda daha zayıf kadrolara karşı oyunu yönlendiren, maçı domine eden taraf olmak ister. Topu kullanan ve pas oyununu klasik Hollanda mantalitesinde yöneten bir planlamayı tercih eder.

8-Ancak özellikle Avrupa'da kendisine göre daha güçlü takımlara karşı topu rakibe bırakıp savunma özelliklerini ön plana çıkarabilecek bir kurguya hemen döner.

9-Kamp dönemini yeni oyuncularının da katılımı ile birlikte gerçekleştirmesi halinde Beşiktaş'a etkisi daha da artacaktır.

10-Hollandalı teknik adamların son yıllarda Türkiye'de başarısız olmaları - nın yükünü taşısa da Beşiktaş'a oyuncularla iyi iletişimini de kullanarak 'büyük takım' futbolunu oynatabilir.



HUMMELS İÇİN GERİ SAYIM!



Beşiktaş, teknik direktörü belirledikten sonra transfere yöneldi. Savunmada hem sağ hem sol stopere takviye yapacak olan siyahbeyazlılar, Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Mats Hummels'e teklifini iletti. 35 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar olumlu ilerlerken artık imza aşamasına gelindi. Salih Özcan için ise Alman ekibiyle görüşmeler hız kazandı. Salih için Dortmund'un kapısı çalındı ancak Alman kulübü 6 milyon Euro'dan aşağıya henüz inmedi.