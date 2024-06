İşte 26 kişilik dev kadro!

Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edecek kadrosu dün duyuruldu. 14 Haziran-14 Temmuz arası Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası içingeniş listeden Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun, Cenk Özkaçar, Abdülkadir Ömür ve Doğan Alemdar çıkarıldı.İşte 26 futbolcunun bulunduğu 26 kişilik A Milli Takım kadrosu...Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu.Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı.ALMANYA'DA 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım sürüyor. Türklerin yoğun yaşadığı ülkede adeta ev sahibi gibi olacağımız turnuvada Türkiye'den gidecek olan bir grup emniyet mensubu Almanya'da özel izinle kırmızı-beyazlı takımın güvenliğini sağlama amacıyla çalışacak.