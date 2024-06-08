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Giriş Tarihi: 8.6.2024 12:11 Son Güncelleme: 8.6.2024 12:18

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Hummels çılgınlığı! B planı Paulista

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Hummels çılgınlığı! B planı Paulista

Beşiktaş'ın transferi için girişimlere başladığı Mats Hummels, taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Siyah-Beyazlı futbolseverler, Alman stoperin sosyal medya hesabına 200 bin mesaj göndererek, "Come to Beşiktaş" akımını yeniden başlattı. Kartal'ın B Planı ise Gabriel Paulista...

Beşiktaş yönetiminin, 4 milyon 250 bin Euro yıllık ücret aldığı Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık mukavele önerdiği öğrenildi.

İtalyan ekipleri Roma ve Milan'ın yanı sıra MLS'ten de talipleri olan Hummels'in teklifleri değerlendirdiği belirtildi. 2018'de Bayern Münih ile Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de karşılaştığı maçta taraftarlardan etkilenen 35 yaşındaki savunmacı, "Böyle bir atmosferi sevmemek elde değil" paylaşımı yapmıştı.

B PLANI PAULISTA
Bu arada Beşiktaş, Mats Hummels'e alternatif olarak ara transfer döneminde de ilgilendiği Gabriel Paulista'yı yeniden listesine aldı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi biterken, bu kez Beşiktaş'a sıcak yaklaşım gösterdiği kaydedildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Hummels çılgınlığı! B planı Paulista
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