SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Hummels çılgınlığı! B planı Paulista

Beşiktaş yönetiminin, 4 milyon 250 bin Euro yıllık ücret aldığı Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık mukavele önerdiği öğrenildi.

İtalyan ekipleri Roma ve Milan'ın yanı sıra MLS'ten de talipleri olan Hummels'in teklifleri değerlendirdiği belirtildi. 2018'de Bayern Münih ile Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de karşılaştığı maçta taraftarlardan etkilenen 35 yaşındaki savunmacı, "Böyle bir atmosferi sevmemek elde değil" paylaşımı yapmıştı.

B PLANI PAULISTA

Bu arada Beşiktaş, Mats Hummels'e alternatif olarak ara transfer döneminde de ilgilendiği Gabriel Paulista'yı yeniden listesine aldı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi biterken, bu kez Beşiktaş'a sıcak yaklaşım gösterdiği kaydedildi.