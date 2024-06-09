Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista bu kez istekli!

Beşiktaş, transfer operasyonuna stoper mevkiine ağırlık vererek başladı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon için hem sağ hem sol stopere takviye yaparak tandemi değiştirmek istiyor. Adaylardan biri olan Gabriel Paulista ara dönemde Kartal'ı geri çevirmiş ve Atletico Madrid yolunu tutmuştu. 6 aylığına imza attığı İspanyol kulübünden ayrılan Paulista, bu kez Beşiktaş'a gelme konusunda istekli ve arzulu gözüküyor. Tecrübeli isimle yapılan görüşmelerde 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldı.

Pazarlıklar yılık ücret üzerinden devam ediyor. Bu arada Savic'te 4 milyon maaş talebiyle karşılaşan yönetim, Sırp stoperin menajeri Zarko Pelicic'i Türkiye'ye davet etti. Pelicic soluğunu İstanbul'da alırken siyah-beyazlıların rakamı aşağıya çekmek adına büyük çaba harcadığı öğrenildi. En önemli aday konumundaki Mats Hummels ise hâlâ listenin başındaki yerini koruyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi, stoper transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor.



2 SUUDİ EKİBİ GEDSON'A TALİP



Suudi Arabistan'dan iki kulübün kadrolarına katmak istediği Gedson Fernandes'in menajerinin taliplilerle görüştüğü ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş'a oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediği belirtildi. Beşiktaş, 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli orta sahadan 20 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor ve bu rakamdan daha düşük bir tutara satmayı düşünmüyor. Oyuncu ise kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek istiyor.



ARTHUR MASUAKU NANTES YOLCUSU



Beşiktaş yönetimi, En az 12 isimle vedalaşmayı ve kadroya 6 yabancı takviyesi yapmayı planlıyor. Sözleşmeleri süren bazı oyuncular kalmak için direnirken Masuaku ise kendi arzusu ile ayrılmak istiyor. Nantes ile görüşen Demokratik Kongolu futbolcu için Beşiktaş'ın 2 milyon Euro bonservis beklentisi var. Fransız ekibinin ilk teklifi yetersiz bulunarak geri çevrildi. Kısa sürede beklenen miktar gelirse Masuaku ile yollar ayrılacak.