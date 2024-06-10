SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho, Kanarya’ya eski yıldızını istiyor

Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.

Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.

Fenerbahçe Mason Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.

2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.

Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 36 resmi maça çıkan Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 10 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

