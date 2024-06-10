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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Takım 3-5 atıyordu da sanki ben kötüydüm!

Takım 3-5 atıyordu da sanki ben kötüydüm!

Milli davet almayı beklediğini dile getiren Cenk Tosun, “Kendime her zaman güveniyorum. Evet, Beşiktaş’ta kötü bir sezon geçirdik ama takım olarak geçirdik” dedi

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, Ay-Yıldızlı formayı giydiği her zaman katkı verdiğini ve EURO 2024'te de elinden geleni yapacağını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Milli Takım'ın son aday kadrosunda yer almayı bekliyor muydun?" sorusuna, "Bekliyordum, ben kendime her zaman güvenen biriyim. Evet, belki Beşiktaş'ta çok zor bir dönem geçirdik ama takım olarak geçirdik. Takım her hafta 3-5 attı, ben kötü oynadım değil de biz takım olarak bu sezon başarılı olamadık. Evet, ben de en iyi sezonumu geçirmedim ancak yine de Beşiktaş'a 11 gol, 7 asistlik katkı sağladım. Kötü rakamlar değil" cevabını verdi.
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Takım 3-5 atıyordu da sanki ben kötüydüm!
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