Takım 3-5 atıyordu da sanki ben kötüydüm!

A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, Ay-Yıldızlı formayı giydiği her zaman katkı verdiğini ve EURO 2024'te de elinden geleni yapacağını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Milli Takım'ın son aday kadrosunda yer almayı bekliyor muydun?" sorusuna, "Bekliyordum, ben kendime her zaman güvenen biriyim. Evet, belki Beşiktaş'ta çok zor bir dönem geçirdik ama takım olarak geçirdik. Takım her hafta 3-5 attı, ben kötü oynadım değil de biz takım olarak bu sezon başarılı olamadık. Evet, ben de en iyi sezonumu geçirmedim ancak yine de Beşiktaş'a 11 gol, 7 asistlik katkı sağladım. Kötü rakamlar değil" cevabını verdi.