Beşiktaş, Hummels ve Savic’i beklemeye geçti!

SAVİC CEPHESİ FİYATI ARTIRDI

Siyah-beyazlılara daha önce 4 milyon Euro maaş isteğiyle gelen Savic cephesi, bu kez Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirtip 5-6 milyon Euro bandında yıllık ücret istedi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro'da ısrar ederek 'karar sizin' dedi.

HASAN ARAT HUMMELS'İ İSTİYOR

Başkan Hasan Arat'ın en önem verdiği isim Mats Hummels... 35 yaşındaki Alman futbolcuyla görüşen Başkan Arat, ikna sürecini hızlandırırken oyuncu da Roma ile Milan'dan teklif olduğunu ve bunun için düşüneceğini söyleyip zaman istedi.