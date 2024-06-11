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Giriş Tarihi: 11.6.2024 08:49 Son Güncelleme: 11.6.2024 08:51

Beşiktaş, Hummels ve Savic'i beklemeye geçti!

Beşiktaş, Hummels ve Savic’i beklemeye geçti!

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, lider stoper için masada. Kartal, iki savunmacı için de son teklifini yaparak bekleme aşamasına geçti

Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim takviyesi yaparak lider eksiğini de kapatmanın peşinde. Kartal'ın temaslarını kurduğu Mats Hummels ile Stefan Savic'e teklifler iletildi ve karar boyutuna geçildi. Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile ilk görüşmede anlaşamayan Beşiktaş, ikinci görüşmede beklemediği taleplerle karşılaştı.

SAVİC CEPHESİ FİYATI ARTIRDI

Siyah-beyazlılara daha önce 4 milyon Euro maaş isteğiyle gelen Savic cephesi, bu kez Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirtip 5-6 milyon Euro bandında yıllık ücret istedi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro'da ısrar ederek 'karar sizin' dedi.

HASAN ARAT HUMMELS'İ İSTİYOR

Başkan Hasan Arat'ın en önem verdiği isim Mats Hummels... 35 yaşındaki Alman futbolcuyla görüşen Başkan Arat, ikna sürecini hızlandırırken oyuncu da Roma ile Milan'dan teklif olduğunu ve bunun için düşüneceğini söyleyip zaman istedi.

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Beşiktaş, Hummels ve Savic'i beklemeye geçti!
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