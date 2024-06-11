Eyüpspor, Sergio Oliveira’nın peşini bırakmıyor

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.
Oliveira'nın yalanlamasına karşın Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.
Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.
Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.