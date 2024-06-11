Savic&Hummels bekleniyor

Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim takviyesi yaparak lider eksiğini de kapatmanın peşinde. Kartal'ın temaslarını kurduğuteklifler iletildi ve karar boyutuna geçildi. Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile ilk görüşmede anlaşamayan Beşiktaş, ikinci görüşmede beklemediği taleplerle karşılaştı. Siyahbeyazlılara daha önce 4 milyon Euro maaş isteğiyle gelen Savic cephesi, bu kez Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirtip 5-6 milyon Euro bandında yıllık ücret istedi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro'da ısrar ederekdedi. Başkan Hasan Arat'ın en önem verdiği isim Mats Hummels...