Savic&Hummels bekleniyor

Beşiktaş, stopere deneyimli bir isim takviyesi yaparak lider eksiğini de kapatmanın peşinde. Kartal'ın temaslarını kurduğu Mats Hummels ile Stefan Savic'e
teklifler iletildi ve karar boyutuna geçildi. Savic'in menajeri Zarko Pelicic ile ilk görüşmede anlaşamayan Beşiktaş, ikinci görüşmede beklemediği taleplerle karşılaştı. Siyahbeyazlılara daha önce 4 milyon Euro maaş isteğiyle gelen Savic cephesi, bu kez Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirtip 5-6 milyon Euro bandında yıllık ücret istedi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro'da ısrar ederek 'karar sizin'
dedi. Başkan Hasan Arat'ın en önem verdiği isim Mats Hummels... 35 yaşındaki Alman futbolcuyla görüşen Başkan Arat, ikna sürecini hızlandırırken oyuncu da Roma ile Milan'dan teklif olduğunu ve bunun için düşüneceğini söyleyip zaman istedi.