Sabah Spor Yazarları A Milli Takım’ın performansını 3 soruyla değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ

LEVENT TÜZEMEN

İSKENDER GÜNEN

ALİ GÜLTİKEN

"Mücadeleyi, kazanma adına vazgeçmeme arzusunu ve oyuncuların iştahını beğendim.""Takım taktik disipline sahip ve oyunu istediği gibi yönlendiriyor. Skorlara takılı kalmadım.""Alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Ancak şampiyonada arzulu bir takım seyredeceğiz.""Milli Takım olayı motivasyona dayalıdır. Gerçek ortamdaki performans farklı olur."maçlarında ne yaptığını bilen bir takım gördüm ben. Taktik disipline sahip bir kadro vardı ve oyunu kendi istedikleri gibi yönlendirdiler. Skorlara takılıp kalmıyorum o yüzden.Hakan Çalhanoğlu haricinde sürekli değişti kadro. Ama Polonya maçının tamamında yapabileceklerinin sınırında gezdiler.Yani; benim endişem yok, beklentilerim büyük.tandeminde ciddi sorunlar var.Tek başına maçı Polonya'ya hediye etti. Oynadığında sanki ona da önlem almamız lazım. Santrforlarımızı topla buluşturmada problemler var.Hücumda setlerimiz olmalı. Bek hücumunu neredeyse hiç yapmadık. Bu, öndeki dörtlünün geri gelmemesi nedeniyle de olabilir.Montella'nın endişeleri ile sorular paralel değil bence.Halbuki Montella takımın gücünü, kime ne kadar güveneceğini öğrenmek istiyor. Takımın üstündeki baskı büyük.Gerçekten birbirine yakın seviyede, birini oynatsa, diğerini neden oynatmadı diyeceğimiz gruba sahip. Bu da ayrı bir yük.Milli Takımın Polonya'ya karşı ortaya koyduğu mücadeleyi, kazanma adına vazgeçmeme arzusunu ve oyuncuların iştahını beğendim. Tek eksik hâlâ ideal bir 11'imizin olmaması. Futbolcular birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamadığı gibi belirli bir sistem içinde de oynamıyorlar. Bu tablo doğaçlama bir oyun anlayışını sahaya yansıtıyor ve millilerimiz, bireysel performanslarını ön plana çıkartıp, mücadele sergiliyor.En büyük eksiklik savunmada yaşanıyor. Turnuvada Samet ve Abdülkerim ile oynamak yeterli olmaz. Özellikle Samet çok pozisyon hatası yapıyor. Abdülkerim de hücuma bodoslama çıkmamalı. Çünkü kaptırdığı toptan sonra geri dönüşte sıkıntı yaşıyor. İtalya maçında Ozan Kabak sakatlandıktan sonra Montella'yı uyarmış ve savunma kurgusunu güçlendirmesi için öneride bulunmuştum. Ancak İtalyan hoca hâlâ kadro arayışlarını sürdürüyor. Samet'e de nedense çok fazla güveniyor. Eğer turnuvada gruptan çıkmak istiyorsak Montella, defansı zaman varken onarmalı. Ayrıca forvet hattında Kenan Yıldız, Barış Alper ve İrfan Can mutlaka olmalı. Bu üçlü hücuma derinlik kazandırıyor.Polonya maçında hakem iki tarafa da benzer hataları yaptı. Bir taraf tutmadı. Montella gerçekten gergin görünüyor çünkü kafasında ilk 11'ini netleştiremediği için huzurlu değil. Oysa 8 tane omurgayı oluşturabilecek oyuncuya sahip. Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız… Arda'yı, Kerem'i, Orkun'u, Salih Özcan'ı ve iyileşmişse İsmail Yüksek'i bu 8'li içine alabilir.maçlarında alınan sonuçların bir hayal kırıklığı yarattığı düşüncesindeyim.Bu da şampiyona öncesinde 'Ümit var' dememizi engelledi. Ama takım kadrosunu göz önüne aldığımızda Avrupa Şampiyonası'nda çok daha farklı isteyen, arzu eden bir milli takım seyredeceğimizi düşünüyorum.bizim takımın en önemli yaratıcı oyuncusu… Mutlaka oyun onunla şekillendirilmeli. Çok daha fazla üretken bir yapı ortaya çıkacaktır.Bir de savunmadabireysel hatalar çok fazla. Geridenoyuna çıkarken kaptırılan toplar var. Ortaalanda Hakan Çalhanoğlu'ndan başka üretkenbir başka oyuncumuz hazırlık maçlarındayoktu.istenilendüzeyde değil.Bir de önde çokyetenekli oyuncularımızolmasına rağmen üretken olmaktan uzak bir görüntü içerisindeyiz.Eihayal kırıklığı içeresinde çünkü çok daha üretken ve farklı bir takım görme isteği var. Başarısız sonuçlar bir teknik adam için doğaldır ki psikolojik yönden sorunlar ortaya çıkarmakta. Verdiği mesajları böyle değerlendirmek gerekiyor.Yoksa her maçtan sonra yapılan yanlışları görmemekte ısrarcı olduğu takdirde çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelecektir.Genel itibarıyla milli takım olayı motivasyona dayalı bir olay. Gerçek ortamdaki performanslar çok daha farklı oluyor. Hazırlık maçları elbette bazı denemeleri de içinde barındırdığı için riskler de alınabiliyor. Ama resmi maçların performansları tamamen farklı olacaktır. Ben hem oyuncuların hem de teknik heyetin çok daha yüksek performanslar ortaya koyacağına inanıyorum. Gürcistan ile ilk karşılaşmayı oynamamız büyük bir kura şansı. Bu maçı kazanabildiğimiz takdirde diğer maçlar için stratejik üstünlük de yakalayacağız.Genel olarak çok büyük sıkıntı görmüyorum. Birçok mevkide önemli alternatiflerimiz var. Belki santrfor mevkisi için farklı isimlerin öne çıkıyor olması kafa karışıklığına yol açabilir. Çünkü diğer pozisyonlarda daha kesin isimlerimiz var. Ama santrfor için 'Birinci adam budur' diyemiyoruz. Bir diğer konu da stoperlerimizin üst üste ciddi sakatlıklar yaşaması. Maçlar oynanmaya başlayınca bu bölgede başka sakatlık olursa bizi zorlar.Milli takımın başına yabancı bir isim olarak gelmesi çok tartışılmıştı. Onun için de kolay değil. Grup maçlarındaki başarılar, ortamı biraz sakinleştirse de hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar beraberinde eleştirileri ortaya çıkarabilir. Hazırlık maçlarında üç mağlubiyet, hoca ve kamuoyu tarafından kabul gören bir şey değil. Bunun baskısını yaşaması doğal. Gürcistan karşılaşması onun için de çok şey ifade ediyor. Alınacak bir galibiyet herkesi rahatlatır.