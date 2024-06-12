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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:54

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Brad Friedel'den 13 milyonluk harekat

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Brad Friedel’den 13 milyonluk harekat

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş tam 6 isimle yollarını ayırarak 13 milyon Euro tasarruf etmek istiyor.

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu. Siyah-Beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti. Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak. Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Brad Friedel'den 13 milyonluk harekat
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