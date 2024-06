SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur’un transfer listesi iptal

Orta saha takviyesi için harıl harıl çalışan Galatasaray'da Leon Goretzka ismi gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü. Tam da Bayern Münih tarafından satış listesine konulmasının ertesi günü, M'gladbach forması giyen Christoph Kramer'in, "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumunu beğenen Goretzka, Sarı Kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Taraftarlar kısa süre içinde Alman futbolcunun sosyal medya hesabına binlerce mesaj bırakarak, "Galatasaray'a gel" çağrılarını çığ gibi büyüttü. Üstelik bu davete katılanlardan biri de teknik direktör Okan Buruk'un ta kendisiydi.

BİRÇOK TEKLİF GELDİ

Röportaj serisine devam eden başarılı çalıştırıcı, Goretzka'nın 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendiğini öğrenince, "Bilmiyordum, o zaman hemen arayayım Leon'u. Eğer gelecekse her gün 'Come to Galatasaray' derim Goretzka'ya" açıklamasını yaptı. Okan Buruk'un esprili yaklaşımına rağmen, Galatasaray cephesinin bu transfer için çoktan harekete geçtiği ortaya çıktı. Alman basınına göre Münih tarafından satış listesine konulan Goretzka'ya gelen onlarca transfer teklifinden biri de Galatasaray'a ait.

ERDEN TİMUR'UN LİSTESİ İPTAL

29 yaşındaki orta saha oyuncusu her ne kadar Cim Bom'a sıcak bakıyor gibi görünse de Bayern'in talepleri bu noktada kritik öneme sahip. Alman kulübünün belirleyeceği bonservis bedeli, Galatasaray'ın yapacağı hamleyi de netleştirmiş olacak. Yine de kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Dursun Özbek ve kurmayları, Erden Timur döneminde yapılan transfer listesindeki birçok ismin üzerini çizmiş durumda. Goretzka transferi de tam olarak bir gövde gösterisi fırsatı olarak görülüyor. Başkan, astronomik talepler olmadığı takdirde, Leon Goretzka için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. (Milliyet)