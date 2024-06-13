Polisin VAR odasından 2 bin 61 kırmızı kart

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın dört yıl önce göreve başladıktan sonra verdiği önemle personel sayısını 130'dan 260'a; yani iki katına yükselttiği İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kapılarını SABAH'a açtı.



İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün ana hedefi, spor alanlarının yalnızca sporda kalması ve İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, söz konusu hedefte yakaladığı istikrar ve başarıyla tüm ülkede örnek gösterilen bir birim… İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadroyu genişletirken aynı zamanda Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne; taraftarları iyi tanıyan, sporu iyi bilen ve diyalog-iletişim gücü yüksek, psikolojik analiz kabiliyeti olan ve profesyonelce görev yapabilecek personellerin seçilmesini de sağladı.

MAÇLAR ÜÇ GÜN ÖNCE BAŞLIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardımcısı Zafer Baybaba ve Osman Tınmazol'un başında olduğu Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; maç günleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde mesai yapıyor. Maçlar, onlar için üç gün önce başlıyor. Tüm planlamalar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırılan programlara göre risk analizleri yapıyor, takımların konaklayacakları ilçeleri ve adresleri belirliyorlar. Takımlar ve taraftarlar İstanbul'a geldikleri gün itibarıyla tedbirler kapsamında sorumlu personeller tarafından kendilerine eşlik ediliyor. Takımlar ve taraftarların güzergahları, yine titizlikle risk analizi yapılarak seçiliyor. Tribün gruplarıyla ve kulüp yönetimleriyle sürekli diyalog halinde olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, tribünlerde açılacak olan pankartları ve hazırlanan koreografileri tek tek kontrol ediyor. Pankartlar onaylanırsa ve koreografiler yine kabul görürse açılıyor.