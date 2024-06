Polisin VAR odasından 2 bin 61 kırmızı kart

SPORUN HER ALANINDA MESAİDELER

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün; her İstanbul takımının taraftar gruplarından sorumlu olan 1'i Komiser, 2'si polis üç kişilik timleri var. Timler, sorumlu oldukları takımın taraftarları ile birlikte İstanbul ve diğer illerde oynanan tüm deplasman maçlarını da takip ediyor. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; Süper Lig maçlarının yanı sıra takımlarımızın Avrupa maçları, Türkiye Kupası maçları, Birinci, İkinci, Üçüncü Lig maçları, Amatör Ligler'deki maçlar ve hazırlık maçlarında da görev yapıyorlar. Sporun her alanında şiddetin karşısındalar… Tıpkı futbol müsabakaları gibi basketbol, voleybol ve hentbol (Kadın-Erkek) maçlarında da şiddetin önüne geçebilmek için mesai yapıyorlar. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; Süper Lig, Birinci, İkinci ve Üçüncü Lig'de toplamda 21 İstanbul takımının mücadele ettiği 2023-2024 Sezonu'nu başarıyla tamamladı. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve Süper Amatör Ligi (SAL) ve diğer amatör takımlarla birlikte İstanbul takımlarının sayısı toplamda 679 ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri bütün takımlardan ve müsabakalarından sorumlu…