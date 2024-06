Yusuf Yazıcı: Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Yazıcı, "Sizlerin huzurunda da federasyonumuza teşekkür etmek istiyoruz, bize çok güzel tesis ayarladılar. Her anlamda çok iyi. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı. Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.Gürcistan ile oynanacak gruptaki ilk maç hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam ederiz derler ya, onun için ilk maç çok önemli. Bizim motivasyonumuz için hem de gruptan çıkmak için çok önemli maç olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını alırız" şeklinde konuştu.Sakatlanarak kadrodan çıkan futbolcular için ise Yusuf Yazıcı, "Çok üzücü. Çünkü çok önemli oyuncularımızı kaybettik. Bizim için kağıt üzerinde çok değerli oyuncularımızdı. Maalesef futbolun içinde olan şeyler. Elimizdeki futbolcularla en iyi şekilde sahaya çıkmak, en iyisini vermek istiyoruz" dedi.Almanya'da ev sahibi gibi olacaklarını vurgulayan Yazıcı, "Evimizdeki gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar milletimiz her zaman yanımızda oluyorlar. Nereye gitsek her zaman bizle beraberler. Almanya'da Türklerin yaşaması bizi daha çok mutlu ediyor. Dün taraftara açık bir şekilde antrenman yaptık. İnsanların bizi görmesi, onların heyecanı bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.Turnuvada iddialı olduklarını söyleyen milli futbolcu, "İddialı bir oyuncuyum. Kendime de güvenim her zaman yüksektir. Böyle bir hedef koymamız lazım ki ona göre motivasyonumuz yüksek olsun" diyerek sözlerini tamamladı.