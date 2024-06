Trabzonspor’da yeni sezon formaları tanıtıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Papara CEO'su Emre Kenci'nin katılımıyla Papara Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği ve Papara logosunu göğsünde taşıyacağı 4 farklı forma tanıtıldı. Lansman ile bordo mavililerin yeni sezon formaları görücüye çıktı. Papara, Trabzonspor Kulübü ile geçen yıl imza attığı stadyum isim sponsorluğunu da içeren geniş kapsamlı iş birliği dahilinde yeni sezonda takımın formalarının göğsünde yerini aldı. Takımın yeni sezon formaları Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. 20 milyon kullanıcısıyla finansın her alanında hizmet veren bir Super App olma yolunda hızla ilerleyen finansal teknoloji şirketi Papara, spor sponsorlukları kapsamında 2018 yılından bu yana Trabzonspor ile farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor. Ağustos 2023'te Akyazı Stadyumu'nun beş sezonluk isim hakkını da içeren 1 milyar 416 milyon TL'lik kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Papara, anlaşma dahilinde 2024-2025 sezonu itibarıyla 5 sezon boyunca Trabzonspor formalarının göğsünde yerini alacak. Papara, bu sezon şortta yer almayacak. 'İnatçı Formalar' konusuyla yayınlanan tanıtım filmi sonrası Papara firmasının CEO'su Emre Kenci ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.

KENCİ: MİNİCİK ANLAŞMA KOCAMAN HİKAYEYE DÖNÜŞTÜ

Papara Park CEO'su Emre Kenci, çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşarak, "Papara Park'ta sizlerle bugün ilk defa birlikteyiz. Bu da ayrıca bir gurur ve mutluluk verici durum bizim için. Bilindiği gibi bizim Trabzonspor ile sponsorluk ilişkimiz 2018'de başladı. 2018'de küçük bir şirket olarak minicik bir anlaşma yaparak başladığımız hikaye bugün kocaman bir hale geldi. Ağustos 2023'te stat sponsorluğunda 5 yıl boyunca stadın isim haklarını da içeren geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık 1 milyar 416 milyon TL'lik. Bu anlaşma kapsamında 2024-25 sezonu itibariyle başlayarak 5 sezon boyunca Papara Trabzonspor formalarının göğsünde bulunacak. Bunu duyurmaktan bugün çok çok mutluluk duyuyorum. Bu anlaşmayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz yaptığımız anlaşmanın markamız ve şirketimiz için çok doğru bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz yüzde yüz. Ayrıca Ertuğrul başkanın ortaya koyduğu vizyon ve takımın başarısının artarak devam edeceğine olan inancımız da tam. Bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.

Spor yatırımlarının Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişlediğini belirten Kenci, "Türk sporuna katkımız sadece futbolda değil, basketbol ve e-spor alanında da devam ediyor. Sporun temsil ettiği evrensel değerleri benimsiyor, özellikle gençliği bu değerleri yaşatması için sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

DOĞAN: SLOGAN 'İNATÇI FORMALAR'

Başkan Ertuğrul Doğan 'İnatçı Formalar' sloganı ile sahne alacak formaların bugünden itibaren satışta olacağını kaydederek, "Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup ta Trabzonspor'u desteklemeyen bir tek kişi dahi bulamazsınız. Burası İstanbul değil, burası Londra değil, burası New York değil, burası Trabzon burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile bu kadim şehir ile kalmıyoruz, her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Bunlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir tarafına yayılmış en büyük şehir takımı Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Bu yüzden bugün ve bundan sonra her gün bu gücü hissedeceğiz. Yeni forma ana göğüs sponsorumuz artık Papara. Papara'nın CEO'su Emre Kenci ve tüm Papara ailesine tüm Trabzonspor ailesi adına teşekkür ediyorum. Kendilerini tarihin en büyük stadyum sponsorluğunda da Trabzonspor'u tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu sezon 'İnatçı Formalar' sloganı ile sahne alacak formalarımız bugünden itibaren satışta olacak. Yarın arife, ertesi günü bayram. Taraftarlarımızdan ricamız yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmalara böyle gitmeleri. Böylelikle iki bayramı da bir arada yaşayacağız. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun" dedi.

"ONUACHU'DA TEKLİFİN CEVABINI BEKLİYORUZ"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Başkan Doğan, takımlarının transfer çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Başkan Doğan şunları söyledi: "Papara ile beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Şampiyonluğu yaşamanın pek çok altyapısı var. Çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Öncelikle ekonominin çok düzgünleşmesi gerekiyor, oyuncuların parasını vermeniz gerekiyor. Bunları hallediyoruz zaten. Onun dışında saha içinde ve saha dışında birlikte olmak gerekiyor. Camianın bir arada olması gerekiyor, basının bu işe sahip çıkması gerekiyor. Trabzon basını da Türkiye'de 1 numaradır yerel basın anlamında. Onu da ekleyeyim, bu kadar işin peşinde olan bir yerel basını dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Onuachu hocamızla görüştü kendisiyle beraber çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti Onuachu'nun Trabzon'da kalmak istediğini tarafımıza iletti. Biz kulübüyle temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinde diretiyor. Biz de bu rakamları kendilerine veremeyeceğimizi ve tekrar kiralama yöntemiyle kendilerine bir teklif sunduk, teklifin cevabını bekliyoruz"

NWAKAEME'NİN TRANSFERİN DE OLUMLU SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Trabzonspor'un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin yeniden bordo mavililere katılmasına ilişkin de müjde veren Başkan Doğan, "Transfer konusuna girdiğimiz zaman daha transfer sezonu açıklanmadı ama biten 5 transferimiz var halihazırda imza aşamasında olan 3 transferimiz var. Ama tabi Avrupa Şampiyonası falan, şampiyonada olan oyuncular. Tabi onlarla şu ara bu şeyleri yapmak mümkün değil süre çok kısıtlıydı. Ama görüşmeler şampiyonadan önce yapıldı, kamptan önce yapıldı. Takip ediyoruz. Başkan Yardımcımız Nevzat Bey (Kaya) konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın Tony'nin geri dönüşü ile alakalı bizden bir talebi oldu. Sonra hocamızla Tony arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeden sonra da Trabzonspor Kulübü Nevzat Bey aracılığı ile Tony ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem hacılık görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Herhalde transferin de olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARAYA KARŞI EMEĞİN SAVAŞINI TEKRAR VERECEĞİZ"

Camianın tam anlamıyla birlik olması zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Trabzonspor camiası olarak bu yıl gerçekten üzerine basarak söylüyorum; tam anlamıyla birlik olmak zorundayız. Bu tek başına benim yönetimimin başaracağı bir iş değil, olamaz da. Bu sene yine yıllardır verdiğimiz gibi ama bu sene artık son 2-3 yıldır fark iyice açıldı gerçekten tam anlamıyla paraya karşı emeğin savaşını tekrar vereceğiz. Burada tüm Trabzonspor camiası tam anlamıyla birlik olmak durumunda. Bizim kendimizden başka bu birliktelikten başka gücümüz yok. Eğer bu birlikteliği sağlarsak inadımızla beraber ben zirve yarışının içerisinde olacağını düşünüyorum. Lütfen herkesten rica ediyorum, teknik kadromuzu, oyuncularımızı bu süreçte yalnız bırakmasınlar. Dediğim gibi bizim bizden başka dostumuz yok, bizim bizden başka bu süreci beraber götürebileceğimiz başka insanlar da yok. Trabzonspor camiasının birlikte olmaktan başka tek bir çaresi yok" diyerek sözlerini tamamladı.