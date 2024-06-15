SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın şifresi EURO 2024

3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayacak Galatasaray'da sessiz bir bekleyiş söz konusu. Bunun nedeni ise transferdeki yol haritasını EURO 2024'teki performansların belirleyecek olması. A Milli Takım'ın bankoları Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile birçok kulüp ilgileniyor.

Galatasaray yönetimi ise oyuncu satışında aceleci davranmıyor ve milli yıldızların piyasa yapacağını öngörüyor. Kadroya katılması düşünülen oyuncular için de EURO 2024'ün bitmesi beklenecek. Fransa'nın aday kadrosunda yer alan Youssouf Fofana ve Jonathan Clauss'un durumu takip ediliyor.