SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gençlik ateşi yanacak

GRONBAEK PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Tandemi iki tecrübeli isimden oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer transferlerde ise hazır ve gelecekte kulübe bonservis geliri kazandırabilecek özelliklere sahip genç futbolculara öncelik verecek. Bu kapsamda listeye dahil edilen oyunculardan birisi de Albert Gronbaek...

Bu sezon Bodo/Glimt forması altında Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan ve 1 gol, 1 de asist yapan başarılı futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Danimarka kulübünün 23 yaşındaki futbolcudan 12 milyon Euro bonservis beklentisi bulunurken, Beşiktaş cephesi rakamı düşürmek adına pazarlıkları sürdürüyor.