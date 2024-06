4x4’lük savunma

Milli Takım'da sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu değişim yaşansa da Gürcistan maçı öncesinde savunmamız netleşti. Sakatlığı bulunan ve bu nedenle hazırlık maçlarında riske edilmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun yarınki ilk maçta olması mümkün değil. Bu nedenle sol bekte Mert Müldür görev alacak. Vincenzo Montella'nın eldeki mevcut stoperler arasında Kaan Ayhan'ı ön plana çıkardığı belirtildi. Antrenmanlarda da Kaan'ı stoperde kullanan İtalyan çalıştırıcı, Abdülkerim ile Kaan Ayhan'ı savunmanın göbeğine yerleştirecek.İlk maçımız öncesinde herkesin gözü Arda Güler'de. Real Madrid'li yıldız için Vincenzo Montella, "Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Onunla başlayabiliriz, sonradan da oyuna alabilirim" sözlerini kullanıp açık kapı bırakmıştı. Deneyimli hocanın, Arda ile ilgili sözleri genç oyuncuyu hırslandırmış durumda. Turnuvanın ilk maçında 11'de yer almayı isteyen 19 yaşındaki hücumcu, antrenmanlarda da vites yükseltti.Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, dün A Millî Takım'ın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı. Gözübüyük, sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yaparken hakemin etrafını saran oyunculara sarı kart çıkacağına da değindi. Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine vurgu yapılan sunumda, takımların VAR kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı. Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.A Milli Takım'ın Almanya'da gerçekleştirdiği kampta sakatlık sorunları nedeniyle antrenman yeterliliği sağlanması açısından kafileye çağırılan Ümit Milli Takım stoperi Serdar Saatçı, görevini yerine getirdikten sonra kamptan ayrıldı. Antrenmanlarda sayısal sorun yaşanmaması adına kafilede bulunan Serdar, EURO 2024 kadrosunda yer almıyordu. 5 gün boyunca milli takım ile birlikte antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki futbolcu, dün sabah kamptan ayrıldı.A Milli Takım, yarın oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana iki oyuncumuz katılmadı. İrfan Can Kahveci tedavisi devam ettiği için idmanda yer almazken, Barış Alper Yılmaz'ın ise tedbir amaçlı olarak çalışmalara dahil olmadığı açıklandı. Bu arada Ay-Yıldızlı ekibimizin Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Tello, Avrupa Şampiyonası'na kıta dışından gelen tek hakemdi.