Finale gidebiliriz kardeşlerime güveniyorum

Milli takımımızı ben de yakındantakip edeceğim. Çok iyi birjenerasyon yakaladığımıza inanıyorum.Turnuvada en iyi yerleregelebilecek bir kadroya sahibiz.Yarı finallere, belki de neden olmasınfinale kadar gidebiliriz. Ben futbolcukardeşlerime güveniyorum.Ellerinden geleni yapıp bayrağımızıen iyi şekilde temsil edeceklerdir.Sahaya çıktığınızdaher maç 11'e11. Mücadele etmediğinizsürece rakibinadı ne olursa olsunkazanamazsınız.EURO 2008 başından sonunabenim için unutulmazdı. Son dakikagalibiyetleri, sakatlıklara rağmenyarı finale gelmemiz, birlikteliğimizmuhteşemdi.Oyuncularımız orada olmanınkeyfini yaşasınlar, böyle turnuvalaren güzel sahne. Organizasyon, tribünler,çok renkli ve güzel oluyor.Onlara inancımtam. Kalpten başarılardiliyorum.Türkiye'den de sağ olsunlararayanlar olmuştu, bazı tekliflervardı. AncakAntrenörlük kariyerimde varmakistediğim noktalara uygun bir başlangıç olacağınıdüşündüğüm,Kulüp başkanı Cristian ilegörüşmelerimizde de Petrolul'un vizyonununbenimle uyuştuğunu gördüm.Teknik direktör olarak hedefim futbolculukkariyerimin ötesine geçmek.Tabii ki futboluniçinden gelmek, üst düzey futboloynamış olmak önemli ama şu andayepyeni bir sayfa açtım.Bunun ilk adımı da Petrolul.Pro-lisans alma sürecine başladım.Yakınzamandapro-lisans sahibi bir antrenörolacağım.Kendimi hazır hissetmesembaşlamazdım zaten. Pro-lisanssürecim tamamlanmamış olsada, doğru zamanda, faydalıolabileceğimeinandığımanda başlangıçyaptığımainanıyorum.G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta forma giyme başarısı gösteren, Valencia'da Türkiye'yi temsil eden, G.Saray, F.Bahçe, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal'ı Petrolul'a imza atarken eşi Selda ve oğlu Mehmethan yalnız bırakmadı.Hedefimiz 3 yıllık planda mutlaka şampiyonluk yaşamak.Çalıştığımız kulüp Romanya'nın en eski ikinci kulübü.Tarihinde lig ve kupa şampiyonlukları var.İlk senehedefimiz şampiyonluk kovalayıp, ligde play-off'a ulaşıp gelecek sezon enazından Avrupa kupalarında boy göstermek. İkinci ve üçüncü sezonumuzdaşampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefliyoruz.Çalıştığım her hocadan çok şey öğrendim. Hep onlardan antrenörlük adına kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Ancak Valencia'da birlikte çalıştığım, hem mutlu hem zorlu günleri omuz omuza yaşadığımız Unai Emery'nin bende yeri ayrı.olduğuna inanıyorum.Türkiye veya başka ülkeden diye bir fark yok. Bize faydalı olabilecek oyuncuları dünyanın her yerinden tarıyoruz. Eğer bize katkı yapabilecekse milliyetinin herhangi bir önemi yok.Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı Pantelis Pantelopoulos benimle geldi. Petrolul kulübü bünyesinde de bize katkı yapacak antrenörlerimiz var. Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore. Gücümüzü birleştirerek takımı en iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz.Avrupa ve dünya futbolunda söz sahibi olmuş, birçok oyuncuyu yetiştirmiş bir ülke. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular çıkarıyorlar. Potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ben de geldiğim ilk günden bu yana görüyorum. Gerek futbola ilgi, gerek buradaki profesyonellerin çalışma şekli istediklerinizi yapmaya son derece uygun. Rumen oyuncuların teknik kapasitesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tesislerin de üst düzey olduğunu söyleyebilirim.Ülkemize böyle isimleringelmesi her zaman önemli.Rahat bırakılırsa, ülkemiz futbolununkaotik ve bazen baskınınabartıldığı, aceleci atmosferindenbiraz uzak tutulabilirse, Türk futbolunaçok katkı sağlayacağınainanıyorum. Böyle büyük hocalarıngelmesinin Türk futbolununimajına da çok büyük faydası olduğunainanıyorum.Genç hocalarımızın futbolayeni bir vizyon getirdiğineinanıyorum. Kurslarda dabirçok futbolculuk dönemindenarkadaşımla beraberdik.Yeninesil antrenörlerin uzun zamanTürk futboluna katkı sağlayacağınave başarılı olacağına inanıyorum.Mehmet Topal'ın takımı Petrolul,Çiçeği burnunda hoca,ile hazırlık maçı oynayacak.