Finale gidebiliriz kardeşlerime güveniyorum

Kale direğinin tozunu alan golleriniz ve bir o kadar güzellikteki asistleriniz hâlâ akıllarda. Avrupa Şampiyonası başladı. Bizim Çocuklar da sahaya çıkmak için gün sayıyor. Siz de o formayı giymiş bir isim olarak nasıl bir turnuva bekliyorsunuz? Türkiye'nin gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz? Rakip rakip nasıl yorumlarsınız?
Milli takımımızı ben de yakından
takip edeceğim. Çok iyi bir
jenerasyon yakaladığımıza inanıyorum.
Turnuvada en iyi yerlere
gelebilecek bir kadroya sahibiz.
Yarı finallere, belki de neden olmasın
finale kadar gidebiliriz. Ben futbolcu
kardeşlerime güveniyorum.
Ellerinden geleni yapıp bayrağımızı
en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu turnuvada her zaman yer almış, başarılar elde etmiş Portekiz ve Çekya ile zorlu mücadelelere gireceğimizi düşünüyorum ama her ikisine karşı da galibiyet, en azından 4 puan neden olmasın. Gürcistan da adına bakıp küçümsenmemeli.
Sahaya çıktığınızda
her maç 11'e
11. Mücadele etmediğiniz
sürece rakibin
adı ne olursa olsun
kazanamazsınız.
Ay-Yıldızlı forma ile en unutulmaz maçınızı sorsak hangisini söylersiniz?
EURO 2008 başından sonuna
benim için unutulmazdı. Son dakika
galibiyetleri, sakatlıklara rağmen
yarı finale gelmemiz, birlikteliğimiz
muhteşemdi.
Bir ağabey olarak milli takımdaki futbolculara bir mesajınız olur mu?
Oyuncularımız orada olmanın
keyfini yaşasınlar, böyle turnuvalar
en güzel sahne. Organizasyon, tribünler,
çok renkli ve güzel oluyor. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıkları sürece bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına inanıyorum.
Onlara inancım
tam. Kalpten başarılar
diliyorum.
FUTBOLCULUĞUMU GEÇECEĞİM
Sizi saha kenarında antrenör olarak görmemişken birden bire Romanya'nın Petrolul takımına teknik direktör olarak imza attınız. Bu süreç nasıl gelişti?
Türkiye'den de sağ olsunlar
arayanlar olmuştu, bazı teklifler
vardı. Ancak ben her zaman doğru zamanı ve doğru yeri beklemeyi tercih ettim.
Antrenörlük kariyerimde varmak
istediğim noktalara uygun bir başlangıç olacağını
düşündüğüm, rahat çalışma ortamı bulabileceğime inandığım için böyle bir tercihte bulundum.
Kulüp başkanı Cristian ile
görüşmelerimizde de Petrolul'un vizyonunun
benimle uyuştuğunu gördüm.
Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadınız. Valencia'da ülkemizi temsil ettiniz. Milli formayı 81 kez giydiniz. Teknik direktör olarak hayalleriniz ne?
Teknik direktör olarak hedefim futbolculuk
kariyerimin ötesine geçmek. Daha büyük başarıları, daha mutlu günleri saha kenarında teknik direktör olarak yaşamak istiyorum.
Tabii ki futbolun
içinden gelmek, üst düzey futbol
oynamış olmak önemli ama şu anda
yepyeni bir sayfa açtım. Kendimi her gün geliştirerek, birlikte çalıştığım üst düzey hocalardan öğrendiklerimi birleştirip kendi fikirlerimi de katarak en iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum.
Bunun ilk adımı da Petrolul.
PRO-LİSANS KADAR TECRÜBE DE DEĞERLİ
Hocam son dönemde pro-lisansı olmadan teknik direktörlük yapan isimlere eleştiri var. Siz bu süreci tamamladınız mı?
Pro-lisans alma sürecine başladım.
Yakın
zamanda
pro-lisans sahibi bir antrenör
olacağım. Tabii ki büyük bir teknik direktör olma yolunda aldığınız eğitimler önemli. Ama futbolun içinde bu kadar sene üst düzey seviyelerde bulunmuş olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum.
Kendimi hazır hissetmesem
başlamazdım zaten. Pro-lisans
sürecim tamamlanmamış olsa
da, doğru zamanda, faydalı
olabileceğime
inandığım
anda başlangıç
yaptığıma
inanıyorum.
AİLE DESTEĞİ
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ta forma giyme başarısı gösteren, Valencia'da Türkiye'yi temsil eden, G.Saray, F.Bahçe, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal'ı Petrolul'a imza atarken eşi Selda ve oğlu Mehmethan yalnız bırakmadı.
ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Türkleri yurt dışında başarılı olarak görmek bizleri gururlandırıyor. Sezon sonu sizinle Romanya Ligi şampiyonu bir hoca olarak da röportaj yapabilir miyiz?
Hedefimiz 3 yıllık planda mutlaka şampiyonluk yaşamak.
Çalıştığımız kulüp Romanya'nın en eski ikinci kulübü.
Tarihinde lig ve kupa şampiyonlukları var. Ama yaklaşık 60 yıllık bir şampiyonluk hasreti söz konusu. Bu hasreti bitirip, bu şehre, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak istiyoruz.
İlk sene
hedefimiz şampiyonluk kovalayıp, ligde play-off'a ulaşıp gelecek sezon en
azından Avrupa kupalarında boy göstermek. İkinci ve üçüncü sezonumuzda
şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefliyoruz.
UNAİ EMERY'NİN YERİ BENDE AYRI
Pek çok teknik adamla çalıştınız? Hangisi sizi nasıl etkiledi. Mehmet Topal nasıl bir teknik adam olacak?
Çalıştığım her hocadan çok şey öğrendim. Hep onlardan antrenörlük adına kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Ancak Valencia'da birlikte çalıştığım, hem mutlu hem zorlu günleri omuz omuza yaşadığımız Unai Emery'nin bende yeri ayrı. Kendisiyle hâlâ görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onun fikirlerinin ve futbola bakışının benim açımdan çok kıymetli ve faydalı
olduğuna inanıyorum.
SAHADA MİLLİYETİN HİÇ ÖNEMİ YOKTUR
Türkiye'den transfer etmeyi düşündüğünüz isimler var mı?
Türkiye veya başka ülkeden diye bir fark yok. Bize faydalı olabilecek oyuncuları dünyanın her yerinden tarıyoruz. Eğer bize katkı yapabilecekse milliyetinin herhangi bir önemi yok.
Teknik ekibinizde Türkiye'den isimler var mı?
Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı Pantelis Pantelopoulos benimle geldi. Petrolul kulübü bünyesinde de bize katkı yapacak antrenörlerimiz var. Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore. Gücümüzü birleştirerek takımı en iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz.
OYUNCULARIN TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK
Romanya, futbolda ekol ülkelerden biri. Aklıma da bir çırpıda Hagi, Popescu, Lucescu geliyor. Bu isimlerle de yolu kesişmiş biri olarak Romanya futboluna dair ilk izlenimler ne?
Avrupa ve dünya futbolunda söz sahibi olmuş, birçok oyuncuyu yetiştirmiş bir ülke. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular çıkarıyorlar. Potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ben de geldiğim ilk günden bu yana görüyorum. Gerek futbola ilgi, gerek buradaki profesyonellerin çalışma şekli istediklerinizi yapmaya son derece uygun. Rumen oyuncuların teknik kapasitesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tesislerin de üst düzey olduğunu söyleyebilirim.
MOURİNHO'YU RAHAT BIRAKSINLAR!
Mourinho gibi dünyaca ünlü bir hoca Süper Lig'e geldi. Eminim ki Romanya'dan Türkiye'yi de takip edeceksiniz. Siz de 29 Haziran'da hazırlık maçında rakip olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıkacaksınız. Bu transfer gelecek sezon Süper Lig'i nasıl etkiler?
Ülkemize böyle isimlerin
gelmesi her zaman önemli.
Rahat bırakılırsa, ülkemiz futbolunun
kaotik ve bazen baskının
abartıldığı, aceleci atmosferinden
biraz uzak tutulabilirse, Türk futboluna
çok katkı sağlayacağına
inanıyorum. Böyle büyük hocaların
gelmesinin Türk futbolunun
imajına da çok büyük faydası olduğuna
inanıyorum.
Arda Turan hızlı bir girişle Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıdı. Burak Yılmaz Kayserispor'u, Selçuk İnan Gaziantep'i kümede tuttu. Genç jenerasyon hocalar için yorumunuz nedir?
Genç hocalarımızın futbola
yeni bir vizyon getirdiğine
inanıyorum. Kurslarda da
birçok futbolculuk döneminden
arkadaşımla beraberdik. Gelecek vadeden çok önemli ve çok büyük başarılara imza atacak antrenörlerimiz var.
Yeni
nesil antrenörlerin uzun zaman
Türk futboluna katkı sağlayacağına
ve başarılı olacağına inanıyorum. Heyecanlı, istekli, donanımlı bir şekilde bu yola hep beraber çıktık.
KAMP BOLU'DA RAKİP F.BAHÇE
Mehmet Topal'ın takımı Petrolul, 20 Haziran-30 Haziran tarihleri arasında Bolu'da hazırlık kampı yapacak.
Çiçeği burnunda hoca, 29 Haziran'da Topuk Yaylası'nda Mourinho'nun Fenerbahçe'si
ile hazırlık maçı oynayacak.