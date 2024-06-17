Gronbaek’e 7 milyon Euro

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadrosunu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel ile birlikte şekillendirmeye başladı. İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi.Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş'ın teklifi de belli oldu.Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi.23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Aarhus şehrinin Risskov bölgesinde dünyaya geldi.176 cm boyunda ve 73 kilo ağırlığında. İki ayağını da aynı ustalıkla kullanabiliyor.Orta sahanın yanı sıra, sol kanatta da görev yapabiliyor.Aarhus GF'nin altyapısında yetişti. A takımda oynadıktan sonra Bodo/Glimt'e transfer oldu.İki kulüpte 171 maça çıktı. 38 gol atarken 22 de asist yaptı.Bodo/Glimt'inBeşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Omar Colley'i kadrosunda düşünmüyor. Gambiyalı oyuncu için tekliflere açık olan Beşiktaş, stopere ikinci takviyeyi sol ayaklı bir isimle gerçekleştirme planı içerisinde. Mats Hummels'e teklif yapıp görüşen ve bu konuda bekleyişte olan yönetim, Alman oyuncudan istediği cevabı alamazsa yeni planlamaya geçecek. Bu doğrultuda Paulista sol stoper olarak kullanılacak, sağa ise daha genç bir isim takviyesi gelecek.Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov'a talip olan Zenit'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Gedson için 17 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus üzerinden prensip anlaşmasına varırken Rusya'ya dönmek istemeyen Zaynutdinov'u henüz tam olarak ikna edemedi. Yönetim, geçen sezon CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen Kazak futbolcunun fikrini değiştirmek için çaba harcıyor.