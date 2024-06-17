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Giriş Tarihi: 17.6.2024 10:54

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Mats Hummels'te rakip çıktı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Mats Hummels’te rakip çıktı

Beşiktaş'ın gündeminde olan Alman savunmacı Mats Hummels için yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'a, bu transferde Çizme'den dev bir rakip çıktı.

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, transferdeki ikinci hamlesini de savunmaya yapacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, "Önce defansı güçlendirmeliyiz" sözü doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı yönetim, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i ikna etmek için büyük çaba harcıyor.

ROMA RAKİP OLDU
İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor. Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi. (Akşam)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Mats Hummels'te rakip çıktı
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