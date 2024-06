3 puanı alalım bayrakları asalım

EURO 2024'te heyecan içinde tüm grupları takip eden Türk futbolseverler, nihayet Türk Milli Takımı için ekran karşısına geçecek.A Milli Takımımız tarihinde 5 kez Gürcistan ile karşı karşıya gelirken 3 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Tarihinde ilk kez 1996'da Fatih Terim yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, sonrasında ise 2000, 2008 ve 2016'da bu arenada boy gösterdi.A Milliler, Gürcistan maçı ile birlikte tarihindeki 627. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 341'i resmi, 285'i özel toplamda 626 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde ettik. Ay-Yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 853 gol kaydederken, kalesinde ise 897 gole engel olamadı.Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı. Elemelerde A Grubu'nda İspanya, İskoçya, Norveç ve G.Kıbrıs ile oynayan Gürcistan, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 4. oldu. Play-off C Yolu yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 ile geçen Gürcistan, finalde Yunanistan'ı yenerek katılım hakkı aldı.24 takımın mücadele ettiği turnuvada her gruptan 3 takımın çıkma olasılığı bulunuyor. İlk turda ilk iki sıradaki ülkelerin yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu nedenle gruplarda alınacak her puan çok daha önemli durumda.26 oyuncuyu kadrosunda barındıran A Milli Takımımızda 12 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.Türkiye, 2024 yılında sadece hazırlık karşılaşmaları oynadı. Ancak Milliler 4 mücadeleyi de kazanamadı.