Son dakika haberi: Trabzonspor’dan Dan Barlaser hamlesi!

Trabzonspor, orta saha transferinde İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Dan Barlaser'i de gündemine aldı. İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türk statüsünde de oynayabilen 27 yaşındaki merkez orta saha için kulübüne transfer teklifi yapıldı. Geride kalan sezon içerisinde 41 maça çıkan ve 5 asistlik katkı sağlayan Dan Barlaser için pazarlıklar devam ediyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dan Barlaser, Türkiye U16 ve U17 takımlarında forma giydikten sonra İngiltere U18 takımında da görev yapmıştı. Babası Türk, annesi İngiliz olan futbolcu, A Milli Takım tercihini yapmadığı için Türk statüsünde de oynayabiliyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ve Marcelino Nunez gibi önemli isimlerle görüşen Trabzonspor, takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Dan Barlaser transferine de önem veriyor.



MANEA'DAN SKANDAL DRAGUŞ AÇIKLAMASI



Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş'un menajeri Florin Manea, Romanya basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Manea, "Evet, EURO 2024'ten önce imza attığımız için biraz üzgünüm. Bu birlikte alınan bir karardı. Draguş'un şampiyonadaki ilk maçındaki performansından etkilendim. Sansasyonel oynadı. Trabzonspor ile sözleşme imzalandığı anda kendisine uzun süre kalacağını düşünmediğimi söyledim" dedi. Manea, Draguş'un Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alacağını, bonuslarla birlikte rakamın 2 milyon Euro'ya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.