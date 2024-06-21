Gigot kararı bekleniyor

John Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş'u renklerine bağlayan Trabzonspor yönetimi, Fransız savunma oyuncusu Samuel Gigot için de yoğun temaslarda bulunuyor. Kulübü Marsilya ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki başarılı stoperle pazarlıklar devam ederken oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.Bu arada Gigot'un menajeri Mohammed Benchenafi yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyerek "Çok fazla yanlış bilgiler dolaşıyor. Gigot'un 2 yıllık sözleşmesi kaldı" dedi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde taraftarlarının yerinin ayrı olduğuna değinerek, "Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Ancak hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayan yegane güç, muhteşem Trabzonspor taraftarı değişmez. Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız.ifadelerini kullandı.