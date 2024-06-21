Gigot kararı bekleniyor

John Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş'u renklerine bağlayan Trabzonspor yönetimi, Fransız savunma oyuncusu Samuel Gigot için de yoğun temaslarda bulunuyor. Kulübü Marsilya ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki başarılı stoperle pazarlıklar devam ederken oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Trabzonspor'un Fransız kulübüyle yaptığı ilk görüşmede yüksek bonservis bedeli talep edildiği öğrenilirken, daha sonra gelecek yeni teknik direktörün kararına göre hareket edecekleri yönünde bir cevap verdikleri ortaya çıktı.
Bu arada Gigot'un menajeri Mohammed Benchenafi yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyerek "Çok fazla yanlış bilgiler dolaşıyor. Gigot'un 2 yıllık sözleşmesi kaldı" dedi. Marsilya'da sözleşmesi biten teknik direktör Louis Gasset ile yollar ayrılmıştı.
'ŞAMPİYONLAR DEĞİŞİR TARAFTARIMIZ DEĞİŞMEZ'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde taraftarlarının yerinin ayrı olduğuna değinerek, "Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Ancak hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayan yegane güç, muhteşem Trabzonspor taraftarı değişmez. Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Asla bahanelerin arkasına saklanmadan, sorumluluk alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor"
ifadelerini kullandı.