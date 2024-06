Bernardo Silva: Hedefimize bir adım daha yaklaştık

Maçın oyuncusu da seçilen Bernardo Silva, karşılaşmanın ardından BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Gruptan ilk sırada çıkıyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Kupayı kaldırma hedefimiz hala çok uzak ama bu akşam sanıyorum ki çok iyi bir futbol sergiledik." dedi.

Karşılaşmanın ilk golünü atan Portekizli futbolcu, şöyle konuştu:

"Gol atmam önemli değil, önemli olan Portekiz'in kazanmış olması. Gruptan birinci sırada çıkmayı garantiledik. Üst tur için de hazırız, tabii ki bir maçımız daha var. Özellikle maçın başında gol attığınızda kendinize olan güveniniz artıyor, bugün sahada çok iyiydik. Evet Türkiye bastırdı, baskı uyguladı ama biz de onların baskılarına karşılık verdik. Çok tehlikeli olduklarını biliyorduk, elde ettiğimiz skordan çok mutluyuz. Almanya'da çok fazla Türk göçmen olduğunu biliyorduk ama yine de taraftarımızın desteğini arkamızda hissettik, harikaydılar. Daha azlardı belki ama sesleri gür çıkıyordu. Oyunun hiçbir noktasında baskı altında olduğumuzu hissetmedik. Maçın kilidi bu değildi, maçın başında gol bulmamızdı."

Takım olarak her geçen gün daha iyi hale geldiklerinin altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Her an gelişmezsek bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bazı maçlarda, mesela Hırvatistan maçında gerekeni yapamadık ya da diğer bazı maçlarda da bunu gördük ama bugün sonuç çok daha iyi oldu. İlk maç ve ikinci maç arasında çok büyük ilerleme kaydettik diyemeyiz ama doğru yoldayız. Grup sonrası için hazırız." ifadelerini kullandı.