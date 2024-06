Orkun Kökçü, SABAH Spor'a konuştu! "Her şey İstiklal Marşı'yla başladı"

A Milli Takım'ın hücumdaki kilit isimlerinden Orkun Kökçü, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlıların kampını "Aile gibi" sözleriyle anlatan Benficalı oyuncu, Portekiz forması giyen takım arkadaşı Joao Neves'e ise EURO 2024 öncesinde mesaj gönderip, "Benim yoluma sakın çıkma, sonra bozuşuruz" dediğini gülerek bizimle paylaştı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

A Milli Takım'ın kalitesinin üst seviyede olduğunu da sözlerine ekleyen 23 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Gürcistan maçının duygusunu anlatmak zor olacak. Benim için İstiklal Marşı'nda başladı her şey, tüm stadyum, herkes tek yürek olduk. Tüylerim diken diken oldu. Maçtan sonra sevinç vardı, daha güzel duygu oldu. Taraftarlarımızla galibiyetin sevincini yaşamak muhteşem bir duyguydu.

GRUPTAN BU KEZ ÇIKACAĞIZ

Orta saha diye basına çıkıyor ama aslında benim rolüme ikinci forvet gibi bakmak lazım. Hocamızla analizlerimizi ona göre yapıyoruz. 6 senedir üst seviyede futbol oynuyorum, her zaman iyi olsun kötü olsun eleştiri geliyor. Bunlara pek takılmam. Herkes bir şey diyebilir ama insanlara algı yaratıyorlar. Benim için en önemlisi hocamızın ne istediği, performansımı nasıl bulduğudur. Dışarıdaki faktörler beni etkilemez, o yüzden gönlüm rahat. Takım arkadaşlarımızla konuştuğumuzda biliyoruz ki gurbetçilerimiz bize sahip çıkıyor ve destek veriyor. Bu da bizim için bir motivasyon. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu turnuva bizim için özel, çünkü 2016 ve 2020'de gruptan çıkamadık.

GOL İPTAL EDİLİNCE DÜŞTÜK!

Gürcistan maçında iptal edilen gol için Orkun itirafta bulundu: "Gürcistan'a önde yoğun baskıyla başlamıştık, iptal edilen golden sonra konsantremiz biraz düşmüş olabilir. Analizlerimizde bunu konuştuk. Geride kalan sezonda Benfica'da daha fazla oynayıp süre almak isterdim. Feyenoord'dan transfer edildiğimde kulübün bonservis rekoru (25 milyon Euro) da kırıldı. Benim açımdan da kulüp açısından da baskı unsuru oluşturdu ama ben bu baskının altında kaldığımı düşünmüyorum. Bu tarz konulardan etkilenmem. Bu turnuva hala Feyenoord'daki Orkun olduğumu göstermek için bir fırsat.

HAYALLERİMDE HEP TÜRKİYE VARDI

Halkımız her zaman sıcakkanlı ve her şeye heyecanlı bakıyoruz. Türkiye'de yetişip bir takımda oynayınca ister istemez baya bir destek alıyorsun. Ben alın teriyle buraya geldim. İsteyen herkes istediğini söyleyebilir, benim için sıkıntı yok. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun da böyle bir açıklaması oldu, okuyunca da %100 hak verdim. Hiçbir zaman Hollanda Milli Takımı'nı seçseydim beni daha çok seven olurdu diye düşünmedim. Küçükken Türk Milli Takımı için oynamayı hayal ederdim. EURO 2008'de maçlardan sonra arabayla kornaya basarak, tura çıkardık. Amsterdam'da kutlamalara gitmiştik.

KİMSE ATMASIN AMA KALECİ HİÇ ATMASIN!

Gürcistan maçının son dakikasında kalecileri geldi, ben bloklamaya gittim. O an dedim ki 'Allah'ım hiç kimse atmasın da kaleci hiç atmasın.' Kaleci atsaydı daha da tepki alırdık. Sonrasında top önüme geldi ve sadece dokunabildim, ayağıma kramp girdi."