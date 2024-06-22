SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için MLS formülü

2023-2024 sezonunda ortaya koyduğu olumsuz performansla hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın gönderilmesine karar verildi. Kartal'dan ayrılmaya hazır olan tecrübeli oyuncu, Arap ülkelerinde oynamayı düşünmüyor. Aboubakar kariyerine ABD liginde (MLS) devam etmeye ise sıcak bakıyor.

MENAJERİ DE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ta ABD'li yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in Aboubakar'ın MLS liginde yer alan bir kulübe satışı için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. ABD'de birçok ekiple yakın ilişkisi bulunan Friedel'in Kamerunlu oyuncuya uygun bir kulüp aradığı aktarıldı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi'nin de bu yönde bir çalışma içinde olduğu belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. (Milliyet)